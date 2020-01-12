Год свинины: глобальная эпидемия оставит мир без мяса

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Максим Рубченко. Крупнейшая в истории эпидемия африканской чумы уничтожила четверть свиного поголовья в мире, а некоторые страны за год потеряли больше половины животных и уже столкнулись с острым дефицитом мяса. Когда закончится эпидемия, не знает никто.

Эпидемия

От африканской чумы свиней (АЧС) больше всего пострадал Китай — крупнейшая свиноводческая держава в мире.

В 2018-м на китайских фермах насчитывалось более 435 миллионов этих нежвачных парнокопытных (для сравнения, в США — только 73 миллиона). Теперь, по оценкам аналитиков Rabobank, — всего 175 миллионов.

Вирус распространился далеко за границы Китая. Эпидемия бушует в Северной Корее, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Мьянме и на Филиппинах. Вспышки АЧС зафиксированы в Бельгии, Болгарии, Венгрии, Латвии, Польше, Румынии, на Украине.

Эпидемия затронула полсотни стран. Включая Россию, куда АЧС, вероятно, проникла из Китая вместе с зараженными дикими кабанами. За последние месяцы в стране выявлено более шестидесяти случаев АЧС в Амурской области.

Только в ноябре в регионе погибли 275 животных, а еще 2473 были убиты для локализации эпидемии. Впрочем, на Дальнем Востоке находится лишь около двух процентов свиного поголовья России.

Из ветеринарной проблемы АЧС превратилась в экономическую. Во-первых, фермеры несут колоссальные убытки. Так, в КНР прямые потери от эпидемии оцениваются примерно в триллион юаней (140 миллиардов долларов).

Во-вторых, из-за дефицита дорожает мясо, разгоняя общую инфляцию. В том же Китае цены на свинину только за декабрь выросли на восемь процентов (96 процентов в пересчете на год) и инфляция достигла восьмилетнего максимума — 4,5 процента в годовом выражении.

Поскольку на свинину приходится около 70 процентов общего потребления мяса в КНР, это создает большие трудности. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), в китайской глубинке возвращаются к употреблению в пищу собак, с чем было уже практически покончено.

В китайских соцсетях активно обсуждается, на какие торжества кусок свинины окажется лучшим подарком, а банки заманивают новых клиентов обещаниями подарить ломтик бекона — и это работает.

Мафия просыпается

Резкий скачок цен на свинину привлек внимание китайской мафии — триад. Преступники распространяют слухи о вспышке африканской чумы в определенном районе, даже подкидывают мертвых свиней на обочину дороги, чтобы заставить фермеров в это поверить. А потом скупают мясо по дешевке.

И это еще не самый худший вариант. Мафия может разбросать с беспилотников зараженный корм, скупить за бесценок мясо погибших животных, по поддельным карантинным сертификатам вывезти в районы, еще не затронутые эпидемией, и там его реализовать (к счастью, АЧС неопасна для человека).

По оценкам, прибыльность таких операций — до 500 долларов на свинью. А речь идет о тысячах и десятках тысяч животных.

Так, в провинции Юньнань полиция перехватила партию из более 10 000 живых свиней, многие из которых были заражены вирусом: преступники по подложным документам пытались доставить их в соседнюю провинцию. Другая банда только за один день нелегально транспортировала 4000 свиней.

В последние полгода зафиксировано несколько попыток ввезти зараженное мясо из КНР в Россию.

Чтобы противостоять мафии, китайские свиноводы закупают оборудование для борьбы с дронами. И здесь не обошлось без эксцессов: установка на свиноферме Heilongjiang Dabeinong вблизи Харбина вызвала помехи в работе оборудования самолетов, взлетающих из харбинского аэропорта, что едва не обернулось авиакатастрофой.

Примечательно, что власти не стали возбуждать против фермеров уголовное дело — только потребовали отключить опасную для авиалайнеров технику.

Последняя надежда

Эксперты не знают, когда закончится нынешняя эпидемия АЧС, однако сходятся в том, что это произойдет нескоро. "Не стоит ожидать изменения ситуации через год или два", — отмечают аналитики Rabobank.

Они полагают, что болезнь удастся победить через четыре-шесть лет после изобретения вакцины от АЧС. Но вакцины пока нет, и неизвестно, будет ли она вообще создана. В любом случае до появления лекарства Китай может потерять не менее 70 процентов свиного поголовья, а мир в целом — около половины.

Страны, больше всего пострадавшие от эпидемии, вынуждены наращивать импорт мяса — из не затронутых АЧС Северной и Южной Америки, а также Европы. По данным Главного таможенного управления Китая, в прошлом году в КНР ввезли 1,32 миллиона тонн свинины — в полтора раза больше, чем в 2018-м.

Эксперты уверены, что смягчение позиции Пекина в торговом споре с Вашингтоном во многом связано с эпидемией АЧС. США были главным поставщиком свинины в КНР, и теперь Китай вновь наращивает закупки, что в администрации Трампа восприняли как готовность к компромиссу.

Параллельно Пекин увеличивает закупки в Бразилии и рассматривает возможность приобретения мяса в России, вышедшей на шестое место в мире по производству свинины. Уже ведутся переговоры с группой "Черкизово".

А Вьетнам, потерявший из-за АЧС почти четверть свиного поголовья, объявил о поставках из России в конце ноября. В стране ожидают годовой дефицит в 200-300 тысяч тонн — хорошие перспективы для наших производителей.