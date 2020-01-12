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Культура
2020-01-12T13:39+0300
https://ria.ru/20200112/1563259943.html
Шеф-повара рассказали, что не стоит заказывать в итальянском ресторане
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РИА Новости

Шеф-повара рассказали, что не стоит заказывать в итальянском ресторане

11:17 12.01.2020 (обновлено: 13:39 12.01.2020)
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© Depositphotos / stefanolunardiДевушка в ресторане
Девушка в ресторане
© Depositphotos / stefanolunardi
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Журналисты из издания Insider опросили шеф-поваров и ресторанных критиков, которые рассказали, какие блюда не стоит заказывать в итальянских ресторанах, а на какие следует обратить внимание.
Так, по мнению ресторанного критика Джулии Хелтон, пицца "Маргарита" — это "грабеж", так как она часто бывает неоправданно дорогой практически в любом заведении.

"Тесто, немного соуса, моцарелла, несколько листочков базилика — и это ваш ужин? Как правило, гости платят минимум 12 долларов за этот "пирог", когда его можно самостоятельно приготовить за доллар. Я знаю об этом, так как три года работала в итальянском ресторане. Перестаньте платить за это блюдо", — призвала Хелтон.

© Fotolia / fudioПицца "Маргарита"
Пицца Маргарита
© Fotolia / fudio
Пицца "Маргарита"
Она посоветовала выбирать пиццу с несколькими начинками, приготовленную в каменной печи. Тогда будет понятно, за что вы платите.
Шеф-повар во втором поколении Натали Сервино рассказала, что если закончился сезон помидоров, то нет смысла заказывать салат капрезе (томаты, моцарелла, свежие листья базилика и оливковое масло).

"Капрезе — закуска, которую вы найдете в меню практически любого итальянского ресторана круглый год, так как ее любят. Однако чаще всего помидоры оказываются безвкусными. Лучше выберите что-то другое", — посоветовала Сервино.

© Фото : Unsplash/Markus SpiskeКапрезе
Капрезе
© Фото : Unsplash/Markus Spiske
Капрезе
Шеф-повар рекомендовала отказаться и от чесночных гренок.

"Если ресторан пытается скрывать вкус своего хлеба маслом и чесноком, лучше это не брать. Поищите место, где подают свежий домашний или местный хлеб, который не нужно чем-то посыпать и дополнительно выпекать, чтобы он был вкусным. Да и вообще — это в принципе не лучший выбор", — заявила она.

© Фото : Unsplash/sandevil sandhЧесночный хлеб
Чесночный хлеб
© Фото : Unsplash/sandevil sandh
Чесночный хлеб
Спагетти болоньезе, по словам фуд-блогера Алекки Шунк, дешевле приготовить дома.

"Это блюдо быстро и просто приготовить, при этом трудно испортить", — прокомментировала она.

В рецепт пасты входит обжаренный говяжий фарш с рубленым чесноком, луком и тертой морковью, в который после добавляют нарезанные помидоры или томатную пасту, потом варят примерно 45 минут с небольшим количеством бульона, а затем все это смешивают со спагетти.
© Фото : Pixabay/RitaE Паста болоньезе
Паста болоньезе
© Фото : Pixabay/RitaE
Паста болоньезе
То же самое касается Cacio e pepe (паста с сыром и перцем), которое готовится всего из трех ингредиентов: пасты, сыра пекорино и черного перца.

"Cacio e pepe не стоит денег. В Италии это блюдо готовят, когда у кого-то нет времени сделать более приличный соус. Его можно сравнить с фастфудом, но не едой для ресторана", — заявила шеф-повар Линда Харрелл.

CC0 / JESHOOTS / Макароны
Макароны
CC0 / JESHOOTS /
Макароны
По мнению кулинарных экспертов, в итальянском ресторане стоит обратить внимание на тушеные блюда, так как часто их готовка — трудоемкий процесс, который в отдельных случаях может занять 12 часов.
Спагетти с томлеными овощами или мясом, оссобуко (тушеная телячья голяшка. — Прим. ред.), — хороший выбор, так же как и лазанья, для которой нужно подготовить несколько соусов и раскатать тонкие слои теста прямоугольной формы.
Джулия Хелтон отдельно выделила домашнюю пасту.

"Конечно, ее можно приготовить самостоятельно, но заниматься этим постоянно утомительно. В итальянских ресторанах есть персонал, который готовит только ее. Поверьте, нет ничего лучше, чем свежеприготовленная паста", — объяснила она.

© Фото : Unsplash/Rebeca G. Sendroiu Домашняя паста
 Домашняя паста
© Фото : Unsplash/Rebeca G. Sendroiu
Домашняя паста
Традиционную закуску сицилийской кухни, жареные рисовые шарики аранчини, которые иногда повара фаршируют сыром, горохом или мясом, тоже лучше попробовать в итальянском ресторане, чем пытаться приготовить дома.
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