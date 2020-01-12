Шеф-повара рассказали, что не стоит заказывать в итальянском ресторане

"Тесто, немного соуса, моцарелла, несколько листочков базилика — и это ваш ужин? Как правило, гости платят минимум 12 долларов за этот "пирог", когда его можно самостоятельно приготовить за доллар. Я знаю об этом, так как три года работала в итальянском ресторане. Перестаньте платить за это блюдо", — призвала Хелтон.
"Капрезе — закуска, которую вы найдете в меню практически любого итальянского ресторана круглый год, так как ее любят. Однако чаще всего помидоры оказываются безвкусными. Лучше выберите что-то другое", — посоветовала Сервино.
"Если ресторан пытается скрывать вкус своего хлеба маслом и чесноком, лучше это не брать. Поищите место, где подают свежий домашний или местный хлеб, который не нужно чем-то посыпать и дополнительно выпекать, чтобы он был вкусным. Да и вообще — это в принципе не лучший выбор", — заявила она.
"Это блюдо быстро и просто приготовить, при этом трудно испортить", — прокомментировала она.
"Cacio e pepe не стоит денег. В Италии это блюдо готовят, когда у кого-то нет времени сделать более приличный соус. Его можно сравнить с фастфудом, но не едой для ресторана", — заявила шеф-повар Линда Харрелл.
"Конечно, ее можно приготовить самостоятельно, но заниматься этим постоянно утомительно. В итальянских ресторанах есть персонал, который готовит только ее. Поверьте, нет ничего лучше, чем свежеприготовленная паста", — объяснила она.