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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2020-01-12T12:00+0300
https://ria.ru/20200112/1563255411.html
"Ложь во спасение" и другие выражения, возникшие из-за ошибки перевода
https://cdn24.img.ria.ru/images/156325/53/1563255331_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_5af32562832b6c092c09f14361362744.jpg
РИА Новости

"Ложь во спасение" и другие выражения, возникшие из-за ошибки перевода

12:00 12.01.2020
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Как это по-русски
«Ложь во спасение» и другие выражения, возникшие из-за ошибки перевода
Вчера, 12:00
"Ложь во спасение" - часто мы говорим так о ситуациях, когда лучше соврать, чем сказать правду. Но изначально это выражение было совсем не про обман. Была ли Ева создана из ребра Адама, и через какое игольное ушко должен был пройти верблюд? "Работа не волк…" и многие другие фразы, знакомые с детства – оказывается, раньше означали совсем иное.
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Эпизод подготовила Елена Исайкина
Текст читала Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиПодкаст
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