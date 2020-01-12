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Землетрясение у побережья Гаити 12 января 2010 года
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РИА Новости

Землетрясение у побережья Гаити 12 января 2010 года

01:02 12.01.2020
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© AFP 2019 / Thony BelizaireРазрушенные здания в Порт-о-Пренсе, Гаити. Последствия землетрясения 12 января 2010
Разрушенные здания в Порт-о-Пренсе, Гаити. Последствия землетрясения 12 января 2010
© AFP 2019 / Thony Belizaire
Гаити – государство в Вест-Индии (общее название островов Атлантического океана и Карибского моря, расположенных между материками Северная Америка и Южная Америка). Территория Гаити составляет 27,8 тысячи квадратных метров, она занимает западную часть одноименного острова и близлежащие острова Гонав, Тортю, Ваш и др. На востоке страна граничит с Доминиканской республикой. Столица – Порт-о-Пренс, также является одним из главных морских портов страны.
12 января 2010 года столицу республики Гаити Порт-о-Пренс сотрясли два мощных подземных толчка магнитудой 7,0 и 5,9 баллов. Эпицентр толчков находился недалеко от берега, на глубине около 30 километров, всего в 15 километрах к юго-западу от столицы. По данным Геологической службы США, землетрясения произошли на границе Карибской и Северо-Американской литосферных плит. За сутки столицу трясло 30 раз. Первый самый сильный удар стихия нанесла вечером, толчки продолжались всю ночь.
По разным оценкам, жертвами землетрясения стали от 220 до 300 тысяч человек, пострадали около трех миллионов человек.
Стихийное бедствие унесло жизни 102 сотрудников ООН из 29 стран мира.
Правительство Гаити потеряло сотни государственных служащих. Около четверти всего населения страны (2,3 миллиона человек) оказались в положении перемещенных лиц. Землетрясение в той или иной степени затронуло треть населения страны. Были разрушены 250 тысяч домов. Стихия нанесла огромный ущерб инфраструктуре Гаити, была парализована телефонная связь и подача электроэнергии. Были разрушены ключевые здания, среди которых президентский дворец, парламент, Министерство здравоохранения, штаб-квартира ООН и т.п. Были повреждены или разрушены около четырех тысяч школ, уничтожены восемь больниц, еще 22 были серьезно повреждены в трех наиболее пострадавших от землетрясения регионах.
Сильнее всего пострадала столица Гаити, в ней было разрушено 50% зданий, а на территории городского аэропорта были практически полностью уничтожены терминал и диспетчерская вышка. После трагедии аэропорт долгое время находился под контролем ВВС США и принимал только военные рейсы и самолеты с гуманитарной помощью.
Гуманитарную и финансовую помощь Гаити оказали мировые державы и общественные организации, среди которых: Россия, Боливия, Великобритания, Венесуэла, Мексика, Куба, США, Канада, Испания, Франция, Нидерланды, Грузия, ЮАР, Китай и т.д. За 2010-2020 годы международными организациями была выделена помощь в размере 13,34 миллиардов долларов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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