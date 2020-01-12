Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-12T02:13+0300
https://ria.ru/20200112/1563248836.html
Западно-Карпатская наступательная операция (1945)
https://cdn25.img.ria.ru/images/156324/95/1563249566_0:228:3000:1916_1036x0_80_0_0_f6433e83ae325aa4d8138db9fd23aefb.jpg
РИА Новости

Западно-Карпатская наступательная операция (1945)

02:13 12.01.2020
711
© РИА Новости / Георгий ЕронинВоины соединения 2-го Украинского фронта ведут бои на подступах к венгерской столице
Воины соединения 2-го Украинского фронта ведут бои на подступах к венгерской столице
© РИА Новости / Георгий Еронин
Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) войсками 4-го и правого крыла 2-го Украинского фронтов была проведена с 12 января по 18 февраля 1945 года Западно-Карпатская наступательная операция с целью разгрома противостоявшей группировки противника, преодоления Западных Карпат и выхода на подступы к Моравска-Остравскому промышленному району (основному индустриальному центру Чехословакии, ныне Чехии).
К концу 1944 года советские войска, развивая наступление, освободили значительную часть южной и юго-восточной Словакии. В результате они охватили противостоявшую им группировку противника с севера, востока и юга и создали условия для нанесения последующих ударов на территории Чехословакии (ныне два государства – Чехия и Словакия).
К началу Западно-Карпатской операции 4-й Украинский фронт объединял в своем составе 38-ю, 1-ю гвардейскую и 18-ю армии, чехословацкий 1-й армейский корпус, 8-ю воздушную армию. Группировка 2-го Украинского фронта, развернутая на его правом крыле, включала 40-ю, 27-ю и 53-ю армии, 1-ю конно-механизированную группу, румынские 4-ю и 1-ю армии, авиацию 5-й воздушной армии. Всего к операции привлекались 651,7 тысячи человек, 9,9 тысячи орудий и минометов, 453 танка и самоходных артиллерийских установки, 1283 самолета.
Им противостояли часть сил немецких 17-й и 1-й танковой армий, венгерская 1-я армия группы армий "А" (с 26 января – группы армий "Центр"), а также немецкая 8-я армия группы армий "Юг". В них насчитывалось более 550 тысяч человек, пять тысяч орудий и минометов, 330 танков и штурмовых орудий. Поддержку наземных войск с воздуха осуществляли соединения 4-го воздушного флота, насчитывавшие 680 самолетов.
В Западных Карпатах противник, широко используя труднодоступную горную местность, оборудовал ряд оборонительных рубежей на глубину 300-350 километров. Главная полоса укреплений включала две позиции, на каждой из которых имелось по две-три линии траншей с ходами сообщений. Подступы к переднему краю прикрывались проволочными и минными заграждениями, ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем. Карпаты, тянувшиеся с севера на юг, являлись также серьезным естественным препятствием на пути в Моравию и Чехию с востока, ограничивавшим применение танков, артиллерии и затруднявшим взаимодействие войск. На всех господствующих высотах были оборудованы опорные пункты. Наиболее сильными узлами сопротивления являлись города, вокруг которых были отрыты траншеи, установлены противопехотные и противотанковые препятствия, возведены укрытия для личного состава. Артиллерия и минометы противника располагались за скатами высот, что затрудняло их разведку и подавление.
Согласно плану советского главнокомандования, войска 4-го Украинского фронта должны были наступать на трех направлениях: краковском (в обход Карпат с севера), люботинском и попрадском. Главный удар наносился в направлении польских городов Бельско-Бяла и Краков. Войска центра и правого крыла 2-го Украинского фронта имели задачу выйти на рубеж рек Грон, Нитра.
12 января 1945 года перешла в наступление 18-я армия 4-го Украинского фронта и армии правого крыла и центра 2-го Украинского фронта. За четыре дня боев советские войска продвинулись на отдельных направлениях на 18 километров.
15 января перешла в наступление 38-я армия 4-го Украинского фронта, которая в первый же день прорвала оборону противника и за четыре дня продвинулась на глубину до 80 километров. 18 января начала наступать 1-я гвардейская армия и входивший в ее составе чехословацкий 1-й армейский корпус. На следующей день, уничтожив врага в многочисленных опорных пунктах, она освободила важный узел коммуникаций – город Прешов, а 18-я армия овладела вторым по величине промышленным, административным и культурным центром Восточной Словакии городом Кошице.
После этого противник начал отвод своих войск на заранее подготовленные рубежи в глубине обороны. Их преследование советские войска осуществляли в исключительно тяжелых условиях. Все проходы в горных перевалах и узкие долины противник перекрыл противопехотными препятствиям и минированными завалами, создав на подступах к ним систему многоярусного пулеметного и артиллерийского огня. Преодолевая упорное сопротивление, соединения 18-й армии и чехословацкого 1-го армейского корпуса 28 января овладели крупным административно-промышленным центром Чехословакии – городом Попрад.
Развивая успех, войска 4-го Украинского фронта к концу января вышли к главному хребту Западных Карпат. Войска правого крыла 2-го Украинского фронта разгромили противника в Словацких Рудных горах, и вышли на рубеж западнее города Брезно и далее на юг по долине реки Грон. После этого они пытались осуществить продвижение в глубь территории Чехословакии. Однако смогли вклиняться в оборону противника на отдельных направлениях только на 14-20 километров.
В феврале основные события развернулись в полосе войск 4-го Украинского фронта на моравска-остравском направлении. 12 февраля соединения 1-й гвардейской и 38-й армий овладели мощным узлом сопротивления немецких войск на подступах к Моравска-Остравскому промышленному району – город Бельско-Бяла. Это вынудило немецкое командование усилить действовавшую здесь группировку армейским корпусом, корпусом СС и двумя танковыми дивизиями. В результате ему удалось значительно нарастить плотности сил и средств в обороне. Понесшие к тому времени большие потери советские войска, испытывавшие к тому же перебои в снабжении боеприпасами и горючим, исчерпали свои наступательные возможности. Продолжение операции в такой обстановке становилось бесперспективным. 18 февраля она завершилась. Войска правого крыла 2-го Украинского фронта по решению Ставки Верховного Главнокомандования армии также были вынуждены перейти к обороне.
В результате Западно-Карпатской операции войска 4-го и 2-го Украинских фронтов освободили большую часть территории Словакии и ряд южных районов Польши, вышли в верховье Вислы, чем способствовали 1-му Украинскому фронту в разгроме противника в Силезии. Они разгромили 17 дивизий противника. Он потерял большое количество солдат и офицеров, около 2,3 тысячи орудий и минометов, 320 танков и штурмовых орудий, много другой военной техники.
Особенностями Западно-Карпатской операции является наступление армий по двум-трем операционным направлениям с охватом и обходом узлов сопротивления противника. С учетом сложных природно-климатических условий и связанных с этим трудностей в применении артиллерии и танков, основным средством поддержки наземных войск являлась авиация, которая в течение всей операции совершила 10,4 тысячи самолето-вылетов. Успешно взаимодействовали с наступавшими армиями партизаны. Они уничтожали штабы, разрушали мосты, дороги, линии связи и железнодорожные пути, дезорганизовывали тыл противника.
В ходе операции потери двух Украинских фронтов составили: 78 988 человек, из них 16 337 – убитыми, умершими и пропавшими без вести; 359 танков и самоходных артиллерийских установок; 753 орудия и миномета; 94 боевых самолета.
За боевые отличия 149 частей и соединений были награждены орденами, 42 соединениям и частям присвоены почетные наименования.
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
400000
Обсудить 0
Великая Отечественная война (1941-1945)СправкиВ мире
Рекомендуем
Жители города Ченстохова приветствуют советских солдат, принимающих участие в Висло-Одерской операции
Висло-Одерская наступательная операция (1945)
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров лидеров стран нормандской четверки в Берлине
Межгосударственные отношения России и Германии
Пункт продажи лотерейных билетов
Самые крупные выигрыши в лотерею в России в 2014-2020 годах
Актриса Валентина Теличкина
Биография Валентины Теличкиной
Султан Омана Кабус Бен Саид
Биография султана Омана Кабуса бен Саида
Валентина Теличкина
Медведев поздравил Валентину Теличкину с юбилеем
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
Посол Салливан надеется на улучшение отношений России и США
Разрушенные здания в Порт-о-Пренсе, Гаити. Последствия землетрясения 12 января 2010
Землетрясение у побережья Гаити 12 января 2010 года
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний
Лидер тамбовской ОПГ находится в колонии для больных туберкулезом
Добыча нефти
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
Акция памяти жертв крушения украинского самолета у входа в университет имени Амира Кабира в Тегеране
Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
Статуя Фемиды в суде
Дело россиянки Миры Тэрада (Оксаны Вовк) в США
Гигантский флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
В Крыму прокомментировали слова Поклонской о проблемах с паспортами
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Полномочия президента и конгресса США в вопросах ведения войны
Сенатор Франц Клинцевич
Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:31Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
09:23СМИ: тысячи граждан Таиланда приняли участие в "политических забегах"
09:21Эксперты объяснили низкий урожай ржи
09:10Омский Минздрав прокомментировал резонансное увольнение травматолога
08:57В Якутии восстановили электроснабжение пяти улусов
08:54Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Рязанью
08:43В ЦБ объяснили механизм перевода накоплений в новую пенсионную систему
08:40Пострадавших при хлопке под Белгородом будут лечить в ожоговом центре
08:24В Тайване подвели итоги парламентских выборов
08:14В Рязанской области три человека погибли в ДТП
08:06Биолог назвал лечение рака ближайшим будущим генетики
07:50В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу
07:30Ученые объяснили быстрое потепление климата в России
07:30Во Владивостоке водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП
07:27Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи
07:02Губернатор Пуэрто-Рико назвала размер ущерба от землетрясений
06:56"Известия": крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
06:51Токаев назвал признание Ираном вины за авиакатастрофу важным решением
06:44Гарри Стайлс рассказал, что ему больше всего нравится в девушках
06:39CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Лента новостейМолния