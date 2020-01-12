Западно-Карпатская наступательная операция (1945)

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) войсками 4-го и правого крыла 2-го Украинского фронтов была проведена с 12 января по 18 февраля 1945 года Западно-Карпатская наступательная операция с целью разгрома противостоявшей группировки противника, преодоления Западных Карпат и выхода на подступы к Моравска-Остравскому промышленному району (основному индустриальному центру Чехословакии, ныне Чехии).

К концу 1944 года советские войска, развивая наступление, освободили значительную часть южной и юго-восточной Словакии. В результате они охватили противостоявшую им группировку противника с севера, востока и юга и создали условия для нанесения последующих ударов на территории Чехословакии (ныне два государства – Чехия и Словакия).

К началу Западно-Карпатской операции 4-й Украинский фронт объединял в своем составе 38-ю, 1-ю гвардейскую и 18-ю армии, чехословацкий 1-й армейский корпус, 8-ю воздушную армию. Группировка 2-го Украинского фронта, развернутая на его правом крыле, включала 40-ю, 27-ю и 53-ю армии, 1-ю конно-механизированную группу, румынские 4-ю и 1-ю армии, авиацию 5-й воздушной армии. Всего к операции привлекались 651,7 тысячи человек, 9,9 тысячи орудий и минометов, 453 танка и самоходных артиллерийских установки, 1283 самолета.

Им противостояли часть сил немецких 17-й и 1-й танковой армий, венгерская 1-я армия группы армий "А" (с 26 января – группы армий "Центр"), а также немецкая 8-я армия группы армий "Юг". В них насчитывалось более 550 тысяч человек, пять тысяч орудий и минометов, 330 танков и штурмовых орудий. Поддержку наземных войск с воздуха осуществляли соединения 4-го воздушного флота, насчитывавшие 680 самолетов.

В Западных Карпатах противник, широко используя труднодоступную горную местность, оборудовал ряд оборонительных рубежей на глубину 300-350 километров. Главная полоса укреплений включала две позиции, на каждой из которых имелось по две-три линии траншей с ходами сообщений. Подступы к переднему краю прикрывались проволочными и минными заграждениями, ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем. Карпаты, тянувшиеся с севера на юг, являлись также серьезным естественным препятствием на пути в Моравию и Чехию с востока, ограничивавшим применение танков, артиллерии и затруднявшим взаимодействие войск. На всех господствующих высотах были оборудованы опорные пункты. Наиболее сильными узлами сопротивления являлись города, вокруг которых были отрыты траншеи, установлены противопехотные и противотанковые препятствия, возведены укрытия для личного состава. Артиллерия и минометы противника располагались за скатами высот, что затрудняло их разведку и подавление.

Согласно плану советского главнокомандования, войска 4-го Украинского фронта должны были наступать на трех направлениях: краковском (в обход Карпат с севера), люботинском и попрадском. Главный удар наносился в направлении польских городов Бельско-Бяла и Краков. Войска центра и правого крыла 2-го Украинского фронта имели задачу выйти на рубеж рек Грон, Нитра.

12 января 1945 года перешла в наступление 18-я армия 4-го Украинского фронта и армии правого крыла и центра 2-го Украинского фронта. За четыре дня боев советские войска продвинулись на отдельных направлениях на 18 километров.

15 января перешла в наступление 38-я армия 4-го Украинского фронта, которая в первый же день прорвала оборону противника и за четыре дня продвинулась на глубину до 80 километров. 18 января начала наступать 1-я гвардейская армия и входивший в ее составе чехословацкий 1-й армейский корпус. На следующей день, уничтожив врага в многочисленных опорных пунктах, она освободила важный узел коммуникаций – город Прешов, а 18-я армия овладела вторым по величине промышленным, административным и культурным центром Восточной Словакии городом Кошице.

После этого противник начал отвод своих войск на заранее подготовленные рубежи в глубине обороны. Их преследование советские войска осуществляли в исключительно тяжелых условиях. Все проходы в горных перевалах и узкие долины противник перекрыл противопехотными препятствиям и минированными завалами, создав на подступах к ним систему многоярусного пулеметного и артиллерийского огня. Преодолевая упорное сопротивление, соединения 18-й армии и чехословацкого 1-го армейского корпуса 28 января овладели крупным административно-промышленным центром Чехословакии – городом Попрад.

Развивая успех, войска 4-го Украинского фронта к концу января вышли к главному хребту Западных Карпат. Войска правого крыла 2-го Украинского фронта разгромили противника в Словацких Рудных горах, и вышли на рубеж западнее города Брезно и далее на юг по долине реки Грон. После этого они пытались осуществить продвижение в глубь территории Чехословакии. Однако смогли вклиняться в оборону противника на отдельных направлениях только на 14-20 километров.

В феврале основные события развернулись в полосе войск 4-го Украинского фронта на моравска-остравском направлении. 12 февраля соединения 1-й гвардейской и 38-й армий овладели мощным узлом сопротивления немецких войск на подступах к Моравска-Остравскому промышленному району – город Бельско-Бяла. Это вынудило немецкое командование усилить действовавшую здесь группировку армейским корпусом, корпусом СС и двумя танковыми дивизиями. В результате ему удалось значительно нарастить плотности сил и средств в обороне. Понесшие к тому времени большие потери советские войска, испытывавшие к тому же перебои в снабжении боеприпасами и горючим, исчерпали свои наступательные возможности. Продолжение операции в такой обстановке становилось бесперспективным. 18 февраля она завершилась. Войска правого крыла 2-го Украинского фронта по решению Ставки Верховного Главнокомандования армии также были вынуждены перейти к обороне.

В результате Западно-Карпатской операции войска 4-го и 2-го Украинских фронтов освободили большую часть территории Словакии и ряд южных районов Польши, вышли в верховье Вислы, чем способствовали 1-му Украинскому фронту в разгроме противника в Силезии. Они разгромили 17 дивизий противника. Он потерял большое количество солдат и офицеров, около 2,3 тысячи орудий и минометов, 320 танков и штурмовых орудий, много другой военной техники.

Особенностями Западно-Карпатской операции является наступление армий по двум-трем операционным направлениям с охватом и обходом узлов сопротивления противника. С учетом сложных природно-климатических условий и связанных с этим трудностей в применении артиллерии и танков, основным средством поддержки наземных войск являлась авиация, которая в течение всей операции совершила 10,4 тысячи самолето-вылетов. Успешно взаимодействовали с наступавшими армиями партизаны. Они уничтожали штабы, разрушали мосты, дороги, линии связи и железнодорожные пути, дезорганизовывали тыл противника.

В ходе операции потери двух Украинских фронтов составили: 78 988 человек, из них 16 337 – убитыми, умершими и пропавшими без вести; 359 танков и самоходных артиллерийских установок; 753 орудия и миномета; 94 боевых самолета.

За боевые отличия 149 частей и соединений были награждены орденами, 42 соединениям и частям присвоены почетные наименования.

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)