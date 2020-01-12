Эксперты раскрыли правду о кислородных масках в самолете

Пассажир в кислородной маске во время учений по отработке нештатных ситуаций на борту

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько длится действие кислородных масок, необходимых при разгерметизации салона самолета, Эксперты рассказали, сколько длится действие кислородных масок, необходимых при разгерметизации салона самолета, сообщает Express.

Путешествие на самолете сопряжено с определенным набором рисков. Экстренные случаи редки, но перед каждым рейсом экипаж на борту рассказывает о безопасности и демонстрирует использование кислородных масок, спасательных жилетов.

Если во время полета возникнет аварийная ситуация, связанная с кислородом, например разгерметизация, маски автоматически выпадут для использования путешественниками.

Резервуары с кислородом, которые обеспечивают находящихся на борту людей воздухом для дыхания, хранятся в нижней части самолета. Однако, если система давления воздуха в салоне выходит из строя, используется химический кислород, хранящийся над сиденьями.

Задача капитана в это время — безопасно спустить самолет до уровня, на котором можно получить доступ к воздуху. Затем следует организованная аварийная посадка в ближайшем аэропорту.

Издание сообщает, что фактически действие кислородных баллонов длится от десяти до 20 минут.

Скорость, с которой расходуется кислород, во многом зависит от того, насколько быстро дышит пассажир.