Эксперты раскрыли правду о кислородных масках в самолете

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько длится действие кислородных масок, необходимых при разгерметизации салона самолета, сообщает Express.
Путешествие на самолете сопряжено с определенным набором рисков. Экстренные случаи редки, но перед каждым рейсом экипаж на борту рассказывает о безопасности и демонстрирует использование кислородных масок, спасательных жилетов.
Если во время полета возникнет аварийная ситуация, связанная с кислородом, например разгерметизация, маски автоматически выпадут для использования путешественниками.
Резервуары с кислородом, которые обеспечивают находящихся на борту людей воздухом для дыхания, хранятся в нижней части самолета. Однако, если система давления воздуха в салоне выходит из строя, используется химический кислород, хранящийся над сиденьями.
Задача капитана в это время — безопасно спустить самолет до уровня, на котором можно получить доступ к воздуху. Затем следует организованная аварийная посадка в ближайшем аэропорту.
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Издание сообщает, что фактически действие кислородных баллонов длится от десяти до 20 минут.
Скорость, с которой расходуется кислород, во многом зависит от того, насколько быстро дышит пассажир.
Правда, нет необходимости паниковать. "Пилоты могут спуститься на необходимую высоту гораздо быстрее, чем кончится кислород. Они знают ситуацию", — говорит летный хирург военно-воздушных сил доктор Грегори Пиннелл. Правда, спуск может быть довольно резким.