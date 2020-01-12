Кроссовки или туфли, платье или пижама. Мода новых двадцатых годов

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Мэган Виртанен. Будет ли базовый гардероб 2020-х состоять из спортивных вещей или удобство победит красота? А может, выиграет их сочетание? О том, как выглядит новый sexy, — в материале РИА Новости.

Есть ли будущее у платьев и каблуков?

Вопрос может показаться странным, ведь пару-тройку недель назад десятки миллионов женщин по всему миру скупали те самые платья и туфли на высоких каблуках, чтобы войти в 2020-й в блистательном великолепии.

© AP Photo / Sunday Alamba, Nelson Antoine, Invision / Grant Pollard Показ коллекций Lanre da Silva, Lilly Sarti, Christopher Kane © AP Photo / Sunday Alamba, Nelson Antoine, Invision / Grant Pollard Показ коллекций Lanre da Silva, Lilly Sarti, Christopher Kane

Но "кончен бал, погасли свечи". Те же десятки миллионов на следующий день вернулись к привычным кроссовкам. В наши дни по цене и значимости они часто превосходят роскошные босоножки. Изысканность праздничных нарядов не должна вводить в заблуждение: это часть ритуала, принятого порядка празднования. Новогодние и свадебные платья всегда максимально консервативны.

"Новый sexy"

Когда в 1933 году американский Vogue впервые использовал понятие "sexy", его неотъемлемой частью были туфли на высоких каблуках и платье, подчеркивающее изгибы фигуры.

© AP Photo Модно одетые женщины перед началом скачек в Аскоте, Англия, 14 июня 1933 года © AP Photo Модно одетые женщины перед началом скачек в Аскоте, Англия, 14 июня 1933 года

Теперь такое представление уходит в прошлое: говоря о "новом sexy", мы думаем о шифоновом платье свободного кроя и кроссовках. Каких-то пятнадцать лет назад за подобное сочетание высмеяли бы, но сейчас фыркают в адрес одетых в облегающие наряды девиц, покачивающихся на десятисантиметровых шпильках.

© AP Photo / Joel C Ryan Кристен Стюарт на 71-м международном кинофестивале в Каннах © AP Photo / Joel C Ryan Кристен Стюарт на 71-м международном кинофестивале в Каннах

Символом нашего времени стала Кристен Стюарт, скидывающая туфли на каблуках прямо на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Хотя она была не первой. Эмма Томпсон проделала то же самое на церемонии "Золотого глобуса" еще в 2014-м. Другие обходятся без драматичных жестов, просто предпочитая обувь без каблука.

В пижаме на подиум и в офис

В гардеробах воцарилась удобная спортивная одежда, а один из самых быстрорастущих сегментов рынка — красивая и комфортная домашняя одежда.

© AP Photo / Vianney Le Caer Певица Рита Ора на MTV European Music Awards 2017 в Лондоне © AP Photo / Vianney Le Caer Певица Рита Ора на MTV European Music Awards 2017 в Лондоне

Рита Ора, появляющаяся на светском мероприятии в банном халате, или Кэти Перри в тюрбане — идея максимального удобства явно побеждает, и смысл понятия "наряд" ждут сильные изменения.

© AP Photo / Rich Fury Кэти Перри перед показом коллекции Stella McCartney © AP Photo / Rich Fury Кэти Перри перед показом коллекции Stella McCartney

Сказывается общая усталость от лишних усилий при выборе одежды.

Концепция casual, зародившаяся в ходе Второй мировой войны, победоносно следовала по планете. Современному человеку, перегруженному информацией и рабочими задачами, не до нарядов. Кто-то делегирует эту проблему стилистам, кто-то просто покупает удобное и немаркое.

© AP Photo / Luca Bruno Показ коллекции Jil Sander осень-зима 2015-16 © AP Photo / Luca Bruno Показ коллекции Jil Sander осень-зима 2015-16

Это поддерживают и социальные тренды. Домохозяйка или программист на удаленке не нуждаются в платьях с пайетками или строгих костюмах — больше подойдут уютный кашемировый спортивный костюм или мягкий махровый халат.

Женщина тоже работник

Впрочем, говоря о высоких каблуках и парадных одеждах, следует учитывать еще один фактор — эволюция общего понимания высокостатусного внешнего вида.

© AP Photo / Cheynet Показ в честь 50-летия создания одежды Жака Хайма. Париж, 1948 © AP Photo / Cheynet Показ в честь 50-летия создания одежды Жака Хайма. Париж, 1948

В европейском женском гардеробе XVIII и XIX веков одежда и обувь, не слишком предназначенные для активного движения или работы, показывали, что дама принадлежит к избранным кругам, рук не марает и обладает штатом прислуги.

© AP Photo / Cheynet Показ в честь 50-летия создания одежды Жака Хайма. Париж, 1948 © AP Photo / Cheynet Показ в честь 50-летия создания одежды Жака Хайма. Париж, 1948

С конца века женщины активно пополняли ряды конторской рабочей силы. От сотрудницы дорогого универмага, обслуживающей покупательниц высшего социального класса, требовалось выглядеть немногим хуже, чем клиентки. Позиции туфель на каблуках казались незыблемыми.

© AP Photo / CHJ Американская звезда кабаре и актриса Бернис Паркс в своем отеле в Лондоне © AP Photo / CHJ Американская звезда кабаре и актриса Бернис Паркс в своем отеле в Лондоне

Но в XXI веке принадлежность к элите уже не означает безделья. Неработающая жена больше не показатель мужского статуса и состоятельности, тем более когда речь идет о тех, кто сам сделал карьеру. Женщина, уверенно идущая вперед в удобной обуви, — похоже, именно так выглядят и "новый sexy" и "новый высокий статус".

Инстаграм красит человека

Производителям нарядных платьев рано переключаться на спортивные модели, их одежда все еще будет востребована для особых случаев и фотосессий.

© AP Photo / Andres Kudacki / Mary Altaffer Показ коллекций Marc Jacobs и Jeremy Scott на Неделе моды в Нью-Йорке © AP Photo / Andres Kudacki / Mary Altaffer Показ коллекций Marc Jacobs и Jeremy Scott на Неделе моды в Нью-Йорке