В Белгородской области потушили пожар, возникший после хлопка в цехе

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что в селе Беленькое произошел хлопок пылевоздушной смеси в производственном здании по переработке зерна в муку. По последним данным правительства региона, госпитализированы четыре человека, угрозы их жизням, по оценкам медиков, нет.