В Белгородской области потушили пожар, возникший после хлопка в цехе

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пожар, возникший после хлопка пылевоздушной смеси в цехе под Белгородом, ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что в селе Беленькое произошел хлопок пылевоздушной смеси в производственном здании по переработке зерна в муку. По последним данным правительства региона, госпитализированы четыре человека, угрозы их жизням, по оценкам медиков, нет.
"В результате было нарушено остекление здания, частичное обрушение сандвич панелей. В 22.08 объявлена локализация пожара, в 22.17 ликвидация открытого горения, в 22.26 полная ликвидация", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что хлопок произошел на шестом этаже семиэтажного производственного здания.