Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-11T23:41+0300
https://ria.ru/20200111/1563327702.html
В Белгородской области потушили пожар, возникший после хлопка в цехе
https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_f0fdeb8eed542b4c96bc885596d02e20.jpg
РИА Новости

В Белгородской области потушили пожар, возникший после хлопка в цехе

23:41 11.01.2020
1140
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пожар, возникший после хлопка пылевоздушной смеси в цехе под Белгородом, ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что в селе Беленькое произошел хлопок пылевоздушной смеси в производственном здании по переработке зерна в муку. По последним данным правительства региона, госпитализированы четыре человека, угрозы их жизням, по оценкам медиков, нет.
"В результате было нарушено остекление здания, частичное обрушение сандвич панелей. В 22.08 объявлена локализация пожара, в 22.17 ликвидация открытого горения, в 22.26 полная ликвидация", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что хлопок произошел на шестом этаже семиэтажного производственного здания.
Больница
8 января, 15:57
В Твери умерла в больнице женщина, пострадавшая от хлопка газа
201002
Обсудить 1
МЧС РФБелгородская областьБелгородПроисшествия
Рекомендуем
Пополнение в Ростовском зоопарке
Глава Саратова прокомментировал ситуацию с издевательством над пони
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после гибели двух детей в Подмосковье
Жители Екатеринбурга празднуют Новый год
Горбачев призвал лишить "бездельничающих" россиян новогодних каникул
Турецкое побережье
У берегов Турции затонула лодка с мигрантами
Машина скорой медицинской помощи
В Белгородской области при хлопке газа в цехе пострадали пять человек
Акция протеста в Иране
СМИ: посла Британии задержали за организацию протестов в Тегеране
Демонстрация в Тегеране 11 января 2020 года
В Тегеране прошел митинг после признания Ираном вины в крушении Boeing
Александр Турчинов
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет
Фотография из профиля Ксении Пунтус на фейсбуке
В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ
Провинция Идлиб в Сирии
В Идлибе вступило в силу очередное перемирие
Прокуратура
Прокуратура начала проверку после гибели двух детей в Подмосковье
Зимний шторм в США
Число жертв снежного шторма в США выросло до семи человек
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
Кадр из фильма Оно
Режиссер "Оно" снимет новую экранизацию романа "Вой"
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Премьер Польши считает, что санкции не остановят "Северный поток – 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42На Мальте выбрали нового премьер-министра
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
Лента новостейМолния