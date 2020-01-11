Глава Саратова прокомментировал ситуацию с издевательством над пони

САРАТОВ, 11 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы должны разобраться с жалобой жителей Саратова на жестокое обращение с пони, заявил в субботу глава города Михаил Исаев.
Ранее на странице сторонников спикера Госдумы, уроженца Саратовской области Вячеслава Володина в Instagram было опубликовано снятое в центре Саратова видео, запечатлевшее, как пони, привязанный вплотную к повозке, вынужден был всю дорогу быстро скакать, догоняя повозку, которая запряжена лошадями. При этом видно, что животное настолько крепко привязано, что мордой трется о железную конструкцию. Уточнялось, что видео передано в общественную приемную Володина для выяснения всех обстоятельств.
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Жестокость или недоразумение? ⠀ Наши подписчики прислали это видео. Снято на ул. Вавилова в Саратове. ⠀ Пони, привязанный вплотную к повозке, вынужден был всю дорогу быстро скакать, догоняя повозку. При этом видно, что животное настолько крепко привязано, что мордой трется о железную конструкцию. ⠀ Видеоматериал передан в общественную Приемную Вячеслава Володина для выяснения всех обстоятельств. ⠀ Знает ли кто-то из наших подписчиков, откуда эта повозка и кому принадлежит этот пони? #зоозащита #жестокоеобращениесживотными
"Ужас! Считаю, что правоохранительные органы должны разобраться", - написал Исаев в "сторис" своего аккаунта в Instagram.