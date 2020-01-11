В Тегеране прошел митинг после признания Ираном вины в крушении Boeing

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сотни студентов собрались субботу у здания университета имени Амира Кабира в Сотни студентов собрались субботу у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране почтить погибших при крушении украинского самолета, акция вылилась в митинг, сообщает агентство Fars

Мирное собрание позднее превратилось в демонстрацию, от 700 до тысячи студентов начали скандировать "радикальные лозунги". Они требовали отставки и судебного преследования виновных в катастрофе.

Как сообщает агентство, участники акции демонстративно разорвали портрет погибшего в результате американского удара в начале января генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Позднее собравшихся разогнала полиция.

По данным корреспондента РИА Новости, в субботу вечером в центральных частях города наблюдалось много полиции, были усилены меры безопасности.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету. У оператора ПВО были проблемы со связью, а на принятие решения об ударе оставалось несколько секунд. Военный сделал неправильный выбор, рассказали иранские власти.