В США почтили память участников секретного проекта с СССР "Зебра"

ЭЛИЗАБЕТ-СИТИ (США), 11 янв - РИА Новости. В США почтили память участников секретного советско-американского проекта "Зебра" времен Второй мировой войны по поставке гидропланов в рамках программы ленд-лиза.

Торжественная церемония, в которой приняли участие посол России в США Анатолий Антонов, прошла в городе Элизабет-Сити в штате Северная Каролина, где находилась база подготовки экипажей для этих самолетов.

Мероприятие было приурочено к 75-й годовщине трагического инцидента, который произошел 11 января 1945 года. В тот день с базы в сторону СССР вылетел гидроплан, на борту которого были канадские и советские летчики. Однако вскоре после взлета самолет упал в воду неподалеку от города. В результате погибли четверо советских летчиков и радист из Канады.

"Сотрудничество государств-участников антигитлеровской коалиции в рамках ленд-лиза и проект "Зебра" - наглядный образец атмосферы боевого братства, царившей в отношениях между нашими народами в те годы. Здесь, в Элизабет-Сити, в составе смешанных экипажей работали бок о бок, в едином порыве летчики из СССР, США, Великобритании и Канады", - отметил Антонов, выступая на торжественном мероприятии.

Проект "Зебра" был начат в 1943 году, продолжался до конца войны и носил статус "совершенно секретного". За это время в СССР были поставлены около 160 гидропланов моделей Nomad и Catalina, которые использовались для разведки, нанесения ударов по подводным лодкам и спасения людей из воды.

В рамках памятных мероприятий также прошла встреча американских школьников Элизабет-Сити и учащихся школы при посольстве РФ, на которой российские подростки рассказали сверстникам из США о своих предках, принимавших участие во Второй мировой войне.