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В США почтили память участников секретного проекта с СССР "Зебра"
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РИА Новости

В США почтили память участников секретного проекта с СССР "Зебра"

23:14 11.01.2020 (обновлено: 04:45 12.01.2020)
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© AP PhotoАмериканские гидросамолеты "Каталина"
Американские гидросамолеты Каталина
© AP Photo
ЭЛИЗАБЕТ-СИТИ (США), 11 янв - РИА Новости. В США почтили память участников секретного советско-американского проекта "Зебра" времен Второй мировой войны по поставке гидропланов в рамках программы ленд-лиза.
Торжественная церемония, в которой приняли участие посол России в США Анатолий Антонов, прошла в городе Элизабет-Сити в штате Северная Каролина, где находилась база подготовки экипажей для этих самолетов.
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Мероприятие было приурочено к 75-й годовщине трагического инцидента, который произошел 11 января 1945 года. В тот день с базы в сторону СССР вылетел гидроплан, на борту которого были канадские и советские летчики. Однако вскоре после взлета самолет упал в воду неподалеку от города. В результате погибли четверо советских летчиков и радист из Канады.
"Сотрудничество государств-участников антигитлеровской коалиции в рамках ленд-лиза и проект "Зебра" - наглядный образец атмосферы боевого братства, царившей в отношениях между нашими народами в те годы. Здесь, в Элизабет-Сити, в составе смешанных экипажей работали бок о бок, в едином порыве летчики из СССР, США, Великобритании и Канады", - отметил Антонов, выступая на торжественном мероприятии.
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Проект "Зебра" был начат в 1943 году, продолжался до конца войны и носил статус "совершенно секретного". За это время в СССР были поставлены около 160 гидропланов моделей Nomad и Catalina, которые использовались для разведки, нанесения ударов по подводным лодкам и спасения людей из воды.
В рамках памятных мероприятий также прошла встреча американских школьников Элизабет-Сити и учащихся школы при посольстве РФ, на которой российские подростки рассказали сверстникам из США о своих предках, принимавших участие во Второй мировой войне.
С 2016 года группа жителей Элизабет-Сити добивается установки в городе памятника американцам, советским и британским летчикам, которые участвовали в проекте "Зебра". Модель памятника уже подготовлена российскими скульпторами. Она представляет собой композицию из трех фигур в форме времен войны. В настоящее время, по словам представителей инициативной группы, собрано около трех тысяч подписей (при населении города около 18 тысяч человек) за установку памятника.
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