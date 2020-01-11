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Антонов призвал хранить историческую память о Второй мировой войне
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РИА Новости

Антонов призвал хранить историческую память о Второй мировой войне

23:06 11.01.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
ЭЛИЗАБЕТ-СИТИ (США), 11 янв - РИА Новости. Россия всегда будет помнить помощь союзников в годы Второй мировой войны, призывает бережно хранить историческую правду о войне и помнить всех тех, кто внес вклад в победу, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мы всегда будем помнить помощь союзников по антигитлеровской коалиции. Но мы также знаем, что Советский Союз принял на себя основной удар фашистов. Они бросили на Восточный фронт три четверти своих войск. Народы Советского Союза заплатили за Победу огромную цену - 27 миллионов жизней", - заявил Антонов.
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Посол принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 75-й годовщине катастрофы гидроплана в Элизабет-Сити с советскими и канадскими летчиками на борту. Тогда погибли четверо советских и один канадский военный. Секретный проект "Зебра" по поставке гидропланов из США в СССР действовал в годы войны в рамках программы ленд-лиза.
"Наш общий долг – сделать так, чтобы трагические события тех лет больше никогда не повторились. Для этого нужно бережно хранить историческую правду о Второй мировой войне и помнить о всех тех, кто подарил нам жизнь и мирное будущее", - отметил российский посол.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов во время пресс-конференции на тему: К 80-летию начала Второй мировой войны: от Версаля до Глейвица в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
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Анатолий АнтоновРоссияСССРСШАВ мире
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