Антонов призвал хранить историческую память о Второй мировой войне

ЭЛИЗАБЕТ-СИТИ (США), 11 янв - РИА Новости. Россия всегда будет помнить помощь союзников в годы Россия всегда будет помнить помощь союзников в годы Второй мировой войны , призывает бережно хранить историческую правду о войне и помнить всех тех, кто внес вклад в победу, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов

"Мы всегда будем помнить помощь союзников по антигитлеровской коалиции. Но мы также знаем, что Советский Союз принял на себя основной удар фашистов. Они бросили на Восточный фронт три четверти своих войск. Народы Советского Союза заплатили за Победу огромную цену - 27 миллионов жизней", - заявил Антонов.

Посол принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 75-й годовщине катастрофы гидроплана в Элизабет-Сити с советскими и канадскими летчиками на борту. Тогда погибли четверо советских и один канадский военный. Секретный проект "Зебра" по поставке гидропланов из США в СССР действовал в годы войны в рамках программы ленд-лиза.