Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-11T22:59+0300
https://ria.ru/20200111/1563327377.html
Советник Трампа оценил шансы на диалог с Ираном после гибели Сулеймани
https://cdn23.img.ria.ru/images/156314/21/1563142133_0:32:3199:1831_1036x0_80_0_0_ccb8c7aa0372a4792855ce00cb63d0e8.jpg
РИА Новости

Советник Трампа оценил шансы на диалог с Ираном после гибели Сулеймани

22:59 11.01.2020
781
© REUTERS / Murad SezerПротест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
© REUTERS / Murad Sezer
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен считает, что после операции США по устранению генерала Касема Сулеймани Иран более склонен к диалогу с Соединённым Штатами, чем раньше.
"Я думаю, что шансы сесть с иранцами и договориться о сделке значительно улучшились, (потому что Сулеймани) вне игры", - заявил он в интервью изданию Axios.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Президент Ирана Хасан Рухани
Вчера, 22:11
Роухани попросил прощения у Украины
0213132
Обсудить 1
Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиРоберт О'БрайенИранСШАВ мире
Рекомендуем
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Премьер Польши считает, что санкции не остановят "Северный поток – 2"
Акция протеста в Иране
СМИ: посла Британии задержали за организацию протестов в Тегеране
Демонстрация в Тегеране 11 января 2020 года
В Тегеране прошел митинг после признания Ираном вины в крушении Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обратился к украинцам после авиакатастрофы в Иране
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил признание Ирана в причинах катастрофы Boeing
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани попросил прощения у Украины
Американские гидросамолеты Каталина
В США почтили память участников секретного проекта с СССР "Зебра"
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Иран объявил день гибели Сулеймани Всемирным днем сопротивления
Солдаты армии Нигера
Число военных, погибших при атаке на пост в Нигере, возросло до 89
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
Вид города Триполи, Ливия
СМИ: учебные заведения Триполи прервали занятия из-за обстрелов города
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Меркель: "с Россией и против США"
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Власти Ирана призвали к расследованию уничтожения украинского Boeing
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Антонов призвал хранить историческую память о Второй мировой войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42На Мальте выбрали нового премьер-министра
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
Лента новостейМолния