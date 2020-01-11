"Аль-Басра скорбит о великой утрате": В Ираке убили журналистов

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Сотни людей присоединились к траурной процессии, чтобы проститься с иракским репортером Ахмедом Абдель Самада и оператором Сафаа Гали. Сафаа Гали был внештатным оператором российского видеоагентства Ruptly. Журналистов застрелили во время протестов в Басре.