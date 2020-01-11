2020-01-11T22:54+0300
2020-01-11T22:54+0300
https://ria.ru/20200111/1563327307.html
"Аль-Басра скорбит о великой утрате": В Ираке убили журналистов
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РИА Новости
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РИА Новости
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"Аль-Басра скорбит о великой утрате": В Ираке убили журналистов
Сотни людей присоединились к траурной процессии, чтобы проститься с иракским репортером Ахмедом Абдель Самада и оператором Сафаа Гали. Сафаа Гали был внештатным оператором российского видеоагентства Ruptly. Журналистов застрелили во время протестов в Басре.
2020-01-11T22:54+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=4810519&type=mp4
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"Аль-Басра скорбит о великой утрате": В Ираке убили журналистов
Сотни людей присоединились к траурной процессии, чтобы проститься с иракским репортером Ахмедом Абдель Самада и оператором Сафаа Гали. Сафаа Гали был внештатным оператором российского видеоагентства Ruptly. Журналистов застрелили во время протестов в Басре.