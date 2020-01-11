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Премьер Польши считает, что санкции не остановят "Северный поток – 2"
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РИА Новости

Премьер Польши считает, что санкции не остановят "Северный поток – 2"

22:53 11.01.2020
2031
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2"
Строительство трубопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
БЕРЛИН, 11 янв - РИА Новости. Санкции США против проекта "Северный поток – 2" могут задержать, но не предотвратить строительство газопровода, такое мнение выразил в интервью газете Welt премьер Польши Матеуш Моравецкий.
На пресс-конференции в Москве в субботу президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель выразили поддержку проекту "Северный поток – 2". Меркель подчеркнула, что речь идет об экономическом проекте, и подвергла критике экстерриториальные санкции США против газопровода. Путин заявил, что санкции только задержат строительство, планируется завершить его до конца 2020 года или к первому кварталу 2021 года.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
Моравецкий заявил, что "мало надежды на то", что санкции помешают завершению строительства "Северного потока – 2": они "задержат, но не предотвратят" его. При этом "в Польше для нас было бы лучше, чтобы строительство "Северного потока – 2" и не начиналось", добавил польский премьер.
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Матеуш МоравецкийСанкции в отношении РоссииСеверный потокАнгела МеркельВладимир ПутинПольшаСШАВ мире
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При этом "в Польше для нас было бы лучше, чтобы строительство "Северного потока – 2" и не начиналось"... А для нас было бы лучше, если бы Польши и не появлялось.
11 января, 23:03
Von Stirliz
920000
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