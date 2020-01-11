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Решения кризиса в Абхазии в ближайшие дни не ожидается, заявил эксперт
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РИА Новости

Решения кризиса в Абхазии в ближайшие дни не ожидается, заявил эксперт

22:51 11.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПротестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Решения кризиса в Абхазии в ближайшие дни не ожидается, президент республики Рауль Хаджимба не хочет сейчас принимать радикальных решений, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.
В пятницу верховный суд Абхазии отменил итоги сентябрьских выборов президента и постановил назначить новые. ЦИК сообщил, что на днях определит дату новых выборов. Предполагается, что до выборов нового президента Хаджимба остается исполняющим обязанности, но оппозиция требует его немедленного ухода. В свою очередь, вице-президент Аслан Барциц заявил РИА Новости, что власти Абхазии не согласны с решением суда и намерены его опротестовать.
"Есть еще ряд реальных факторов: наличие оппозиции в президентской администрации, приезд российской делегации во главе с (замсекретаря Совбеза РФ) Рашидом Нургалиевым. То есть появляются дополнительные факторы, которые, бесспорно, влияют на развитие ситуации, и, скорее всего, быстро, в течение дня-двух, окончательного решения этого кризиса не будет - и как минимум нам придется подождать до понедельника. В силу того, что Хаджимба не хочет сейчас принимать никаких радикальных решений, а, с другой стороны, оппозиция тоже имеет свой лимит маневра", - сказал РИА Новости эксперт.
"Пока мы можем с вами говорить о том, что стороны реализуют те или иные шаги, но сейчас эти шаги мы можем охарактеризовать как косвенные, прямых шагов по отставке президента или новых каких-то радикальных шагов оппозиции мы не видим. Судя по всему, в выходные никакого прорыва не произойдет, и будем ожидать начала следующей недели. Ждать, как будет развиваться ситуация, сегодня-завтра прогнозировать никаких резких шагов не приходится", - добавил он.
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Как отметил Муханов, скорее всего, стороны пытаются договориться между собой. "Понятно, что окружение президента хочет договориться, найти компромисс, потому что это будет крах не только президентских амбиций Хаджимбы, но и крах определенных амбиций целой группы людей, которые сделали на него ставку. Если уйдет Хаджимба, то уйдет очень много людей, поэтому они стараются достичь компромисса с оппозицией", - сказал он.
Как подчеркнул эксперт, уход Хаджимбы сейчас, до объявления даты досрочных выборов, возможен только по его собственному желанию.
По мнению Муханова, визит делегации РФ в Абхазию во главе с Нургалиевым - демонстрация того, что Москва пытается повлиять на основных игроков, усадить их за стол переговоров либо подтолкнуть их к компромиссу, "потому что эти события показали глубокий раскол, и, конечно, это никого не устраивает". "Российскую сторону устраивает спокойное, стабильное развитие, потому что Абхазия - это еще и традиционное направление для российских туристов", - отметил он.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента - в связи с напряженной общественно-политической обстановкой и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе.
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