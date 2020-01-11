Решения кризиса в Абхазии в ближайшие дни не ожидается, заявил эксперт

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Решения кризиса в Решения кризиса в Абхазии в ближайшие дни не ожидается, президент республики Рауль Хаджимба не хочет сейчас принимать радикальных решений, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов

В пятницу верховный суд Абхазии отменил итоги сентябрьских выборов президента и постановил назначить новые. ЦИК сообщил, что на днях определит дату новых выборов. Предполагается, что до выборов нового президента Хаджимба остается исполняющим обязанности, но оппозиция требует его немедленного ухода. В свою очередь, вице-президент Аслан Барциц заявил РИА Новости, что власти Абхазии не согласны с решением суда и намерены его опротестовать.

"Есть еще ряд реальных факторов: наличие оппозиции в президентской администрации, приезд российской делегации во главе с (замсекретаря Совбеза РФ) Рашидом Нургалиевым. То есть появляются дополнительные факторы, которые, бесспорно, влияют на развитие ситуации, и, скорее всего, быстро, в течение дня-двух, окончательного решения этого кризиса не будет - и как минимум нам придется подождать до понедельника. В силу того, что Хаджимба не хочет сейчас принимать никаких радикальных решений, а, с другой стороны, оппозиция тоже имеет свой лимит маневра", - сказал РИА Новости эксперт.

"Пока мы можем с вами говорить о том, что стороны реализуют те или иные шаги, но сейчас эти шаги мы можем охарактеризовать как косвенные, прямых шагов по отставке президента или новых каких-то радикальных шагов оппозиции мы не видим. Судя по всему, в выходные никакого прорыва не произойдет, и будем ожидать начала следующей недели. Ждать, как будет развиваться ситуация, сегодня-завтра прогнозировать никаких резких шагов не приходится", - добавил он.

Как отметил Муханов, скорее всего, стороны пытаются договориться между собой. "Понятно, что окружение президента хочет договориться, найти компромисс, потому что это будет крах не только президентских амбиций Хаджимбы, но и крах определенных амбиций целой группы людей, которые сделали на него ставку. Если уйдет Хаджимба, то уйдет очень много людей, поэтому они стараются достичь компромисса с оппозицией", - сказал он.

Как подчеркнул эксперт, уход Хаджимбы сейчас, до объявления даты досрочных выборов, возможен только по его собственному желанию.

По мнению Муханова, визит делегации РФ в Абхазию во главе с Нургалиевым - демонстрация того, что Москва пытается повлиять на основных игроков, усадить их за стол переговоров либо подтолкнуть их к компромиссу, "потому что эти события показали глубокий раскол, и, конечно, это никого не устраивает". "Российскую сторону устраивает спокойное, стабильное развитие, потому что Абхазия - это еще и традиционное направление для российских туристов", - отметил он.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.