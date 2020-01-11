В Белгородской области при хлопке газа в цехе пострадали пять человек

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пять человек пострадали при хлопке газовоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В селе Беленькое произошел хлопок газовоздушной смеси в производственном здании по переработке зерна в муку. Пострадали пять человек, госпитализированы в областной ожоговый центр", — сказал собеседник агентства.
По его словам, хлопок произошел на шестом этаже семиэтажного производственного здания.
По информации местных властей, четверо пострадавших находятся в реанимации.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС, по предварительной информации, несущие конструкции здания не повреждены, нарушено остекление.
Пожар, возникший после инцидента, ликвидирован.