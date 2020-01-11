Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-11T23:31+0300
https://ria.ru/20200111/1563327163.html
В Белгородской области при хлопке газа в цехе пострадали пять человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/151248/66/1512486621_0:125:2400:1475_1036x0_80_0_0_5f1fd6740f0dbaf1b9eb5d222874d6c4.jpg
РИА Новости

В Белгородской области при хлопке газа в цехе пострадали пять человек

22:47 11.01.2020 (обновлено: 23:31 11.01.2020)
2481
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пять человек пострадали при хлопке газовоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В селе Беленькое произошел хлопок газовоздушной смеси в производственном здании по переработке зерна в муку. Пострадали пять человек, госпитализированы в областной ожоговый центр", — сказал собеседник агентства.

По его словам, хлопок произошел на шестом этаже семиэтажного производственного здания.
По информации местных властей, четверо пострадавших находятся в реанимации.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС, по предварительной информации, несущие конструкции здания не повреждены, нарушено остекление.
Пожар, возникший после инцидента, ликвидирован.
Последствия хлопка газа на первом этаже в жилом доме, Курск. 7 января 2020
7 января, 16:43
Хлопок газа прозвучал в пятиэтажке в Курске, есть пострадавшие
011115
Обсудить 0
Белгородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Американские гидросамолеты Каталина
В США почтили память участников секретного проекта с СССР "Зебра"
Фотография из профиля Ксении Пунтус на фейсбуке
В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ
Жители Екатеринбурга празднуют Новый год
Горбачев призвал лишить "бездельничающих" россиян новогодних каникул
Акция протеста в Иране
СМИ: посла Британии задержали за организацию протестов в Тегеране
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в авиакатастрофе
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Премьер Польши считает, что санкции не остановят "Северный поток – 2"
Зимний шторм в США
Число жертв снежного шторма в США выросло до семи человек
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Меркель: "с Россией и против США"
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы
Задержание
В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
Отказ от алкоголя
Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы
Медицинская сестра в больничной палате
"Решил закончить": омский врач отказался принимать людей с переломами
Аль-Басра скорбит о великой утрате: В Ираке убили журналистов
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Узбекский плов. Архив
В Узбекистане создадут "индекс плова" по аналогии с "индексом Бигмака"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обратился к украинцам после авиакатастрофы в Иране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42На Мальте выбрали нового премьер-министра
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
Лента новостейМолния