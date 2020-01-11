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Число жертв снежного шторма в США выросло до семи человек
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РИА Новости

Число жертв снежного шторма в США выросло до семи человек

22:40 11.01.2020
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© РИА Новости / Ольга ДенисоваЗимний шторм в США
Зимний шторм в США
© РИА Новости / Ольга Денисова
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Как минимум три человека погибли в результате снежного шторма в американском штате Алабама, сообщило местное отделение Национальной метеорологической службы в Twitter.
Ранее три человека погибли в Луизиане и один в Техасе. Снежный шторм бушует второй день.
"Мы подтвердили три смертельных случая возле Кэрроллтона в округе Пиккенс", - сообщила метеослужба.
Кроме того, "зимний шторм, направляется в Чикаго и в эти выходные может накрыть город и его пригороды сильным градом со снегом и местами более чем полуфутовыми снежными заносами", - сообщает телеканал ABC News.
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По данным агенства Рейтер, за два прошедших дня тысячи домов остались без электричества в результате снежного шторма, обрушившегося на семь штатов от Техаса до Мичигана.
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