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Число военных, погибших при атаке на пост в Нигере, возросло до 89
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РИА Новости

Число военных, погибших при атаке на пост в Нигере, возросло до 89

22:44 11.01.2020
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© Thomson Reuters 2017Солдаты армии Нигера
Солдаты армии Нигера
© Thomson Reuters 2017
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Число жертв среди военнослужащих в результате атаки на военный пост в деревне Шинегодар (Chinégodar) на западе Нигера возросло до 89, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
В четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление минобороны страны сообщало о 25 погибших военных.
По данным Рейтер, тела по меньшей мере 89 военных были захоронены в субботу в столице.
Один из источников агентства сообщил, число погибших может быть значительно больше, поскольку тела некоторых погибших захоронили сразу после нападения.
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По данным силового ведомства, неизвестные прибыли на базу на мотоциклах и машинах, после чего открыли огонь. Военные при поддержке ВВС Нигера и "партнеров" нанесли ответные удары и обратили противника в бегство. После чего военные начали "зачистку" местности от боевиков.
Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.
Нападение произошло на фоне того, что исламистские группировки, связанные с международной террористической организацией "Аль-Каида"* (запрещена в России) и радикальной исламистской группировкой "Боко Харам", развернули кампанию против армии Нигера на западных рубежах страны.
Радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*, действует из Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

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