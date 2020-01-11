Число военных, погибших при атаке на пост в Нигере, возросло до 89

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Число жертв среди военнослужащих в результате атаки на военный пост в деревне Шинегодар (Chinégodar) на западе Число жертв среди военнослужащих в результате атаки на военный пост в деревне Шинегодар (Chinégodar) на западе Нигера возросло до 89, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

В четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление минобороны страны сообщало о 25 погибших военных.

По данным Рейтер, тела по меньшей мере 89 военных были захоронены в субботу в столице.

Один из источников агентства сообщил, число погибших может быть значительно больше, поскольку тела некоторых погибших захоронили сразу после нападения.

По данным силового ведомства, неизвестные прибыли на базу на мотоциклах и машинах, после чего открыли огонь. Военные при поддержке ВВС Нигера и "партнеров" нанесли ответные удары и обратили противника в бегство. После чего военные начали "зачистку" местности от боевиков.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Нападение произошло на фоне того, что исламистские группировки, связанные с международной террористической организацией "Аль-Каида"* (запрещена в России) и радикальной исламистской группировкой "Боко Харам", развернули кампанию против армии Нигера на западных рубежах страны.