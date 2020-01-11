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2020-01-11T22:41+0300
https://ria.ru/20200111/1563326849.html
Зеленский обратился к украинцам после авиакатастрофы в Иране
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РИА Новости

Зеленский обратился к украинцам после авиакатастрофы в Иране

22:26 11.01.2020 (обновлено: 22:41 11.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в связи с крушением Boeing, летевшего из Тегерана в Киев.
"Дорогие украинцы, в эти тяжелые дни для каждого из нас я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным, они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память", — заявил Зеленский в видеообращении в субботу.
Он пообещал, что виновных накажут.
"Мы вернем не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина будет всегда вас защищать, в какой бы точке планеты вы ни были", — отметил глава государства.
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Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету. Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А на Донбассе он украинцев от украинцев спасёт?
11 января, 22:42
Гоша Гамин
1000101
Украинцы, знайте что, что бы не обещали ваши президенты вы и в дальнейшем будете гибнуть в авиакатастрофах, от этого ни кто не застрахован и болтовня ваших клоунов на это не влияет... Они вас не защитят...
11 января, 22:39
Дед Пихто
710011
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