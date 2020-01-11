Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-11T22:11+0300
https://ria.ru/20200111/1563326622.html
Прокуратура начала проверку после гибели двух детей в Подмосковье
https://cdn24.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:472:1500:1316_1036x0_80_0_0_7bd2dc16d8472bc6ee220cfe25555c3f.jpg
РИА Новости

Прокуратура начала проверку после гибели двух детей в Подмосковье

22:11 11.01.2020
9695
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Подольская прокуратура инициировала собственную проверку после гибели двух мальчиков в пруду, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Московской области.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что двое маленьких детей погибли, провалившись под лед в пруду на территории частного жилого дома в подмосковном Подольске.
По предварительным данным, дети вместе с мамой были в гостях у родственников. Они провалились под лед во время прогулки по территории частного дома.
В прокуратуре уточнили, что погибли два мальчика в возрасте пяти и восьми лет, гостившие с родителями в частном доме в селе Сынково.
"Проведение проверочных мероприятий поручено подольской городской прокуратуре. Надзор за процессуальной проверкой, проводимой следственным органом, обеспечивается", - говорится в сообщении.
Петербург
6 января, 14:57
В Петербурге прохожие вытащили двух провалившихся под лед детей
1301428
Обсудить 0
Московская областьПроисшествия
Рекомендуем
Фотография из профиля Ксении Пунтус на фейсбуке
В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обратился к украинцам после авиакатастрофы в Иране
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после гибели двух детей в Подмосковье
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил признание Ирана в причинах катастрофы Boeing
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Премьер Польши считает, что санкции не остановят "Северный поток – 2"
Акция протеста в Иране
СМИ: посла Британии задержали за организацию протестов в Тегеране
Зимний шторм в США
Число жертв снежного шторма в США выросло до семи человек
Пополнение в Ростовском зоопарке
Володину пожаловались на издевательство над пони в Саратове
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани попросил прощения у Украины
Американские гидросамолеты Каталина
В США почтили память участников секретного проекта с СССР "Зебра"
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Меркель: "с Россией и против США"
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Автомобили скорой помощи
В Петербурге на пешеходном переходе автомобиль сбил двух человек
Медицинская сестра в больничной палате
"Решил закончить": омский врач отказался принимать людей с переломами
Александр Турчинов
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42На Мальте выбрали нового премьер-министра
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
Лента новостейМолния