Прокуратура начала проверку после гибели двух детей в Подмосковье

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Подольская прокуратура инициировала собственную проверку после гибели двух мальчиков в пруду, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Подольская прокуратура инициировала собственную проверку после гибели двух мальчиков в пруду, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Московской области

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что двое маленьких детей погибли, провалившись под лед в пруду на территории частного жилого дома в подмосковном Подольске.

По предварительным данным, дети вместе с мамой были в гостях у родственников. Они провалились под лед во время прогулки по территории частного дома.

В прокуратуре уточнили, что погибли два мальчика в возрасте пяти и восьми лет, гостившие с родителями в частном доме в селе Сынково.