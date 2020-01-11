Слуцкий оценил признание Ирана в причинах катастрофы Boeing

"Это сильный шаг Тегерана. Они могли пытаться потянуть время, завуалировать свою вину, но мы понимаем, что рано или поздно правда все равно бы стала достоянием. Самописцы держать у себя до бесконечности Тегеран не смог бы и не стал бы", - считает депутат.