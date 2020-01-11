Слуцкий оценил признание Ирана в причинах катастрофы Boeing

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Иран принял единственное правильное решение, сказав правду о причинах катастрофы с украинским самолётом, признание поможет разрядить обстановку в регионе.
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", летевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта в среду утром. Погибли все 176 человек, находившихся на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, ФРГ, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский.
"Тегеран сказал правду. В данных условиях это решение было единственно возможным, единственно правильным... Конечно, признание Ирана поможет (разрядить обстановку - ред.) в регионе", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".
Слуцкий отметил, что это никак не умаляет масштабов этой "страшной, невероятной трагедии, которая останется в истории".
"Это сильный шаг Тегерана. Они могли пытаться потянуть время, завуалировать свою вину, но мы понимаем, что рано или поздно правда все равно бы стала достоянием. Самописцы держать у себя до бесконечности Тегеран не смог бы и не стал бы", - считает депутат.
Слуцкий предположил, что разрешение ситуации может наступить уже в воскресенье.