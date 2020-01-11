2020-01-11T22:07+0300
2020-01-11T22:07+0300
https://ria.ru/20200111/1563326524.html
Художница приютила около 80 бездомных животных
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РИА Новости
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РИА Новости
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Художница приютила около 80 бездомных животных
Художница Лилия Одинцова из Курска не может пройти мимо животного, которому требуется помощь. Женщина уже приютила около 40 бродячих котов и кошек, все они живут с ней в двухкомнатной квартире.
2020-01-11T22:07+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=64093455&type=mp4
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Художница приютила около 80 бездомных животных
Художница Лилия Одинцова из Курска не может пройти мимо животного, которому требуется помощь. Женщина уже приютила около 40 бродячих котов и кошек, все они живут с ней в двухкомнатной квартире.
Лилия заботится еще примерно о сорока бездомных животных, которые живут в округе. Чтобы котам и кошкам было тепло в холодную погоду, она построила для них деревянные ящики, а еще регулярно подкармливает подопечных.