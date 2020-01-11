В ОП поддержали введение "зачетов" в школьных аттестатах

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая в разговоре с РИА Новости поддержала предложение министра просвещения Ольги Васильевой ставить "зачёты" по ряду школьных предметов.

Ранее Васильева заявила в интервью "Российской газете" , что ведомство готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, который позволит ставить ученикам оценку "зачет" по рисованию, музыке и физкультуре.

"В Общественную палату часто поступают обращения родителей, в которых содержатся жалобы, связанные как раз с музыкой, физкультурой и ИЗО. Очень много проблем и даже трагедий, когда из-за неумения рисовать или отсутствия слуха ребёнок переходит в разряд троечников или неуспевающих", - рассказала Гурцкая.

Она также отметила, что сама является матерью шестиклассника и знает, как у одноклассников её сына чрезмерно много времени и сил уходит на выполнение заданий по музыке.