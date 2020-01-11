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В ОП поддержали введение "зачетов" в школьных аттестатах
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РИА Новости

В ОП поддержали введение "зачетов" в школьных аттестатах

21:48 11.01.2020
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© РИА Новости / Александр Алпаткин / Перейти в фотобанкШкольный аттестат
Школьный аттестат
© РИА Новости / Александр Алпаткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая в разговоре с РИА Новости поддержала предложение министра просвещения Ольги Васильевой ставить "зачёты" по ряду школьных предметов.
Ранее Васильева заявила в интервью "Российской газете", что ведомство готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, который позволит ставить ученикам оценку "зачет" по рисованию, музыке и физкультуре.
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"В Общественную палату часто поступают обращения родителей, в которых содержатся жалобы, связанные как раз с музыкой, физкультурой и ИЗО. Очень много проблем и даже трагедий, когда из-за неумения рисовать или отсутствия слуха ребёнок переходит в разряд троечников или неуспевающих", - рассказала Гурцкая.
Она также отметила, что сама является матерью шестиклассника и знает, как у одноклассников её сына чрезмерно много времени и сил уходит на выполнение заданий по музыке.
"Но если нет способностей, то как можно снижать до минимума оценку? Я полностью поддерживаю предложение Ольги Юрьевны. Очень хочется, чтобы это предложение как можно скорее было воплощено в жизнь", - сообщила Гурцкая.
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Ольга ВасильеваДиана ГурцкаяРоссияОбщество
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