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2020-01-11T23:01+0300
https://ria.ru/20200111/1563326103.html
Володину пожаловались на издевательство над пони в Саратове
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РИА Новости

Володину пожаловались на издевательство над пони в Саратове

21:44 11.01.2020 (обновлено: 23:01 11.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПополнение в Ростовском зоопарке
Пополнение в Ростовском зоопарке
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 11 янв — РИА Новости. Общественная приемная спикера Госдумы, уроженца Саратовской области Вячеслава Володина разберется с жалобой жителей Саратова на жестокое обращение с пони. Об этом сообщается в субботу на странице сторонников Володина в Instagram.
Жители Саратова на улице Вавилова в центре города сняли видео. На записи пони, привязанный вплотную к повозке, вынужден всю дорогу быстро скакать, догоняя повозку, которая запряжена лошадями. При этом видно, что животное настолько крепко привязано, что мордой трется о железную конструкцию.
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Жестокость или недоразумение? ⠀ Наши подписчики прислали это видео. Снято на ул. Вавилова в Саратове. ⠀ Пони, привязанный вплотную к повозке, вынужден был всю дорогу быстро скакать, догоняя повозку. При этом видно, что животное настолько крепко привязано, что мордой трется о железную конструкцию. ⠀ Видеоматериал передан в общественную Приемную Вячеслава Володина для выяснения всех обстоятельств. ⠀ Знает ли кто-то из наших подписчиков, откуда эта повозка и кому принадлежит этот пони? #зоозащита #жестокоеобращениесживотными

Публикация от Володин. Саратов. (@volodin.saratov)

"Жестокость или недоразумение… Видеоматериал передан в общественную приемную Вячеслава Володина для выяснения всех обстоятельств", — говорится в сообщении.

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Госдума РФВячеслав ВолодинСаратовПроисшествия
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