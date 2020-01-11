Володину пожаловались на издевательство над пони в Саратове

САРАТОВ, 11 янв — РИА Новости. Общественная приемная спикера Госдумы, уроженца Саратовской области Вячеслава Володина разберется с жалобой жителей Саратова на жестокое обращение с пони. Об этом сообщается в субботу на странице сторонников Володина в Instagram.
Жители Саратова на улице Вавилова в центре города сняли видео. На записи пони, привязанный вплотную к повозке, вынужден всю дорогу быстро скакать, догоняя повозку, которая запряжена лошадями. При этом видно, что животное настолько крепко привязано, что мордой трется о железную конструкцию.
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Жестокость или недоразумение? ⠀ Наши подписчики прислали это видео. Снято на ул. Вавилова в Саратове. ⠀ Пони, привязанный вплотную к повозке, вынужден был всю дорогу быстро скакать, догоняя повозку. При этом видно, что животное настолько крепко привязано, что мордой трется о железную конструкцию. ⠀ Видеоматериал передан в общественную Приемную Вячеслава Володина для выяснения всех обстоятельств. ⠀ Знает ли кто-то из наших подписчиков, откуда эта повозка и кому принадлежит этот пони? #зоозащита #жестокоеобращениесживотными
"Жестокость или недоразумение… Видеоматериал передан в общественную приемную Вячеслава Володина для выяснения всех обстоятельств", — говорится в сообщении.