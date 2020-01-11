ООН, 11 янв - РИА Новости. Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь выражает искренние соболезнования королевской семье, правительству и народу Омана в связи с кончиной его величества султана Кабуса бен Саида", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что султан Кабус руководил процессом становления Омана как процветающей и стабильной страны.
Генеральный секретарь отметил вклад султана в области региональной и международной дипломатии.
Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного монарха, бывший министр наследия и культуры, 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Сауд.