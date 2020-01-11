Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018

"Генеральный секретарь выражает искренние соболезнования королевской семье, правительству и народу Омана в связи с кончиной его величества султана Кабуса бен Саида", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что султан Кабус руководил процессом становления Омана как процветающей и стабильной страны.

Генеральный секретарь отметил вклад султана в области региональной и международной дипломатии.