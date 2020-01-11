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Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана
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РИА Новости

Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана

21:40 11.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ООН, 11 янв - РИА Новости. Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь выражает искренние соболезнования королевской семье, правительству и народу Омана в связи с кончиной его величества султана Кабуса бен Саида", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что султан Кабус руководил процессом становления Омана как процветающей и стабильной страны.
Генеральный секретарь отметил вклад султана в области региональной и международной дипломатии.
Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного монарха, бывший министр наследия и культуры, 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Сауд.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 17:49
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана
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Кабус бен СаидСтефан ДюжаррикОманООНВ мире
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