Киев и Тегеран договорились о совместной расшифровке самописцев Boeing

КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с иранским коллегой Хасаном Роухани о совместной расшифровке украинскими и иранскими экспертами "черных ящиков" сбитого украинского Boeing.
"Мы договорились (в ходе телефонного разговора с Роухани) о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев", - заявил Зеленский в видеообращении, которое в субботу опубликовано на его странице в Facebook.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.