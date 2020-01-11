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Китайская компания показала кота-робота
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РИА Новости

Китайская компания показала кота-робота

21:27 11.01.2020 (обновлено: 21:52 11.01.2020)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На прошедшей в Лос-Анджелесе Международной выставке потребительской электроники (СES) китайская компания Elephant Robotics представила роботизированного кота, поддающегося воспитанию. Об этом сообщает портал TechCrunch.
Робокот MarsCat полностью автономен и поддается настройкам. Он реагирует на прикосновения и голос хозяина и откликается на данную ему кличку. Еще он может играть с различными предметами.
Авторы проекта уверены, что гаджет оценят аллергики и занятые люди, у которых нет возможности уделять много внимания живому питомцу. Робота пока нет в свободной продаже, но на сайте компании его можно заказать за 700 долларов (около 43 тысяч рублей. — Прим. ред.).
MarsCat стал первым продуктом Elephant Robotics, предназначенным для домашнего использования. Основанная в 2016 году компания производит роботов для выполнения функций на промышленных предприятиях.
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25 ноября 2019, 21:04
Робот помогает лежачим больным взаимодействовать с миромРобот Орихиме помогает шестилетней девочке познавать мир за пределами ее комнаты. У Юрины врожденная миопатия. Благодаря роботу малышка может общаться с людьми, посещать разные мероприятия. Орихиме можно управлять с помощью планшета, а также движением глаз.
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