Китайская компания показала кота-робота

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На прошедшей в Лос-Анджелесе Международной выставке потребительской электроники (СES) китайская компания Elephant Robotics представила роботизированного кота, поддающегося воспитанию. Об этом сообщает портал TechCrunch.
Робокот MarsCat полностью автономен и поддается настройкам. Он реагирует на прикосновения и голос хозяина и откликается на данную ему кличку. Еще он может играть с различными предметами.
Авторы проекта уверены, что гаджет оценят аллергики и занятые люди, у которых нет возможности уделять много внимания живому питомцу. Робота пока нет в свободной продаже, но на сайте компании его можно заказать за 700 долларов (около 43 тысяч рублей. — Прим. ред.).
MarsCat стал первым продуктом Elephant Robotics, предназначенным для домашнего использования. Основанная в 2016 году компания производит роботов для выполнения функций на промышленных предприятиях.
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