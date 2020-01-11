Иран объявил день гибели Сулеймани Всемирным днем сопротивления

Развяжет ли Трамп войну на Ближнем Востоке? Мнение американиста Напряженность на Ближнем Востоке растет, считают в Минобороны Японии, ведомство направило в Османский залив эсминец и самолет для патрулирования. В эфире радио Sputnik американист, профессор ВШЭ Александр Домрин высказал свою точку зрения по этому вопросу.