Иран объявил день гибели Сулеймани Всемирным днем сопротивления

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Власти Ирана объявили дату гибели генерала Касема Сулеймани, убитого 3 января в результате спецоперации США, Международным днем сопротивления, передает агентство IRNA.
Секретарь Верховного совета по делам культурной революции Саид Реза Амели заявил, что указ о внесении в календарь страны Всемирного дня сопротивления (World Day of Resistance), который будет отмечаться 3 января, подписал президент Ирана Хасан Роухани.
Реза Амели также сообщил о создании международной премии памяти жертв (World Sacrifice Award), которая будет носить имя генерала Сулеймани.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
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