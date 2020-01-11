Меркель надеется на успех перемирия в Ливии

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что процесс перемирия в Ливии , инициированный Россией и Турцией, пройдет успешно.

"Надеемся, что усилия российской стороны, особенно в том, что касается прекращения огня в Ливии, увенчаются успехом. Мы договорились поддерживать тесные контакты по этому поводу, а также с турецкой стороной и внутри Европейского союза. Министры иностранных дел европейских стран тоже поддерживают тесную связь", — сказала Меркель по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Она подчеркнула, что ливийская конференция в Берлине может стать отправной точкой для такого процесса.

Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.

После этого командование ЛНА распространило заявление, в котором говорится, что ЛНА приветствует инициативу РФ и Турции по перемирию в Ливии, однако продолжит бои за Триполи. В заявлении отмечается, что "усилия вооруженных сил в войне с террористическими группировками будут продолжены".