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Меркель надеется на успех перемирия в Ливии
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РИА Новости

Меркель надеется на успех перемирия в Ливии

19:11 11.01.2020 (обновлено: 21:13 11.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что процесс перемирия в Ливии, инициированный Россией и Турцией, пройдет успешно.
"Надеемся, что усилия российской стороны, особенно в том, что касается прекращения огня в Ливии, увенчаются успехом. Мы договорились поддерживать тесные контакты по этому поводу, а также с турецкой стороной и внутри Европейского союза. Министры иностранных дел европейских стран тоже поддерживают тесную связь", — сказала Меркель по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
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Она подчеркнула, что ливийская конференция в Берлине может стать отправной точкой для такого процесса.
Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
После этого командование ЛНА распространило заявление, в котором говорится, что ЛНА приветствует инициативу РФ и Турции по перемирию в Ливии, однако продолжит бои за Триполи. В заявлении отмечается, что "усилия вооруженных сил в войне с террористическими группировками будут продолжены".
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