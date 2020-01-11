Канада настаивает на участии в расследовании крушения Boeing в Иране

ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорился с иранским президентом Хасан Роухани о сотрудничестве в расследовании крушения украинского самолёта.

В частности, достигнуты договорённости об участии Канады в расследовании катастрофы, три члена группы уже получили визы, первые представители Канады прибудут Иран в 0.00 мск, добавил он.

"Я подчеркнул в беседе с Роухани, что совершенно необходимо, чтобы Канада участвовала в этом расследовании. Мы ожидаем всестороннего и полного сотрудничества со стороны иранских властей. В настоящий момент три визы уже одобрены для участников группы. Мы ожидаем, что лидеры этой группы прибудут в Иран примерно в 4 часа вечера (по местному времени)", - заявил Трюдо на пресс-конференции.

Он добавил, что "остальные участники группы прибудут позже", "иранцы сотрудничают в вопросе предоставления виз".

По словам Трюдо, "Иран выразил готовность к всестороннему сотрудничеству", а "Канада не успокоится, пока ответственные не понесут заслуженное наказание".

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.