Сторонники Хаджимбы начали расходиться из центра Сухума

СУХУМ, 11 янв – РИА Новости. Сторонники президента Сторонники президента Абхазии Рауля Хаджимбы начали расходиться из центра Сухума, передает корреспондент РИА Новости.

Около двух-трех сотен сторонников президента весь день ждали его появления в филармонии и в парке около нее в центре Сухума. Как ожидалось, президент Хаджимба должен был сообщить им о своих дальнейших действиях. Коротая время, сторонники Хаджимбы заказывали себе осетинские пироги и напитки.

Однако, как пояснил собравшимся первый вице-премьер Даур Аршба, президент не может встретиться со сторонниками до тех пор, пока не состоялась его встреча с заместителем секретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым. Вместо себя он прислал бывшего (2014-2018) вице-президента Виталия Габнию, а также нынешнего вице-президента Аслана Барцица. Они заверили сторонников, что Хаджимба будет опротестовывать решение Верховного суда Абхазии об отмене итогов выборов в сентябре 2019 года, а в случае назначения повторных выборов примет в них участие.

После этого Барциц и Габния призвали пожилых сторонников и женщин расходиться по домам и отдыхать, а в зале филармонии остаться только молодых людей.

Сторонники действующего президента стали расходиться, сейчас в филармонии и около нее находится только два-три десятка молодых людей.