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Сторонники Хаджимбы начали расходиться из центра Сухума
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РИА Новости

Сторонники Хаджимбы начали расходиться из центра Сухума

21:08 11.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Сотрудники правоохранительных органов у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 11 янв – РИА Новости. Сторонники президента Абхазии Рауля Хаджимбы начали расходиться из центра Сухума, передает корреспондент РИА Новости.
Около двух-трех сотен сторонников президента весь день ждали его появления в филармонии и в парке около нее в центре Сухума. Как ожидалось, президент Хаджимба должен был сообщить им о своих дальнейших действиях. Коротая время, сторонники Хаджимбы заказывали себе осетинские пироги и напитки.
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Однако, как пояснил собравшимся первый вице-премьер Даур Аршба, президент не может встретиться со сторонниками до тех пор, пока не состоялась его встреча с заместителем секретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым. Вместо себя он прислал бывшего (2014-2018) вице-президента Виталия Габнию, а также нынешнего вице-президента Аслана Барцица. Они заверили сторонников, что Хаджимба будет опротестовывать решение Верховного суда Абхазии об отмене итогов выборов в сентябре 2019 года, а в случае назначения повторных выборов примет в них участие.
После этого Барциц и Габния призвали пожилых сторонников и женщин расходиться по домам и отдыхать, а в зале филармонии остаться только молодых людей.
Сторонники действующего президента стали расходиться, сейчас в филармонии и около нее находится только два-три десятка молодых людей.

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