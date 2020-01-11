Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-11T21:05+0300
https://ria.ru/20200111/1563325330.html
Встреча Хаджимбы с Нургалиевым до сих пор не состоялась
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/111057/75/1110577535_0:118:2716:1645_1036x0_80_0_0_b7233f76d3f08b900f0722d28a6a181d.jpg
РИА Новости

Встреча Хаджимбы с Нургалиевым до сих пор не состоялась

21:04 11.01.2020 (обновлено: 21:05 11.01.2020)
420
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРашид Нургалиев
Рашид Нургалиев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Запланированная на субботу встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы с замсекретаря российского совбеза Рашидом Нургалиевым до сих пор не состоялась, сообщил РИА Новости первый вице-премьер республики Даур Аршба.
"Пока нет", - ответил он на соответствующий вопрос.
По словам Аршбы, пока неизвестно, успеют ли политики встретиться в субботу. Ранее представители команды Хаджимбы призвали его сторонников, ожидавших результатов встречи, расходиться по домам.
В пятницу верховный суд Абхазии отменил итоги сентябрьских выборов президента и постановил назначить новые. ЦИК сообщил, что на днях определит дату новых выборов. Предполагается, что до выборов нового президента Хаджимба остается исполняющим обязанности, но оппозиция требует его немедленного ухода. В свою очередь вице-президент Аслан Барциц заявил РИА Новости, что власти Абхазии не согласны с решением суда и намерены их опротестовать.
Рашид Нургалиев
Вчера, 15:52
Лидер абхазской оппозиции сообщил, что встретился с Нургалиевым
230021
Обсудить 0
Акции протеста в СухумеРашид НургалиевАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Сторонники Хаджимбы начали расходиться из центра Сухума
Рашид Нургалиев
Лидер абхазской оппозиции сообщил, что встретился с Нургалиевым
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
Роухани направит спецпредставителя на Украину
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Хаджимба намерен участвовать в перевыборах президента Абхазии
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Власти Абхазии сообщили об участии иностранцев в протестах в Сухуме
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
ПНС Ливии поставило условие для достижения перемирия в стране
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Канада настаивает на участии в расследовании крушения Boeing в Иране
Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Решения кризиса в Абхазии в ближайшие дни не ожидается, заявил эксперт
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Роухани пообещал отдать под суд виновных в крушении украинского Boeing
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Меркель: "с Россией и против США"
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил признание Ирана в причинах катастрофы Boeing
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Путин и Меркель провели переговоры в Кремле
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
Власти Абхазии заявили, что Хаджимба не покинет должность президента
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Зеленский сообщил, когда тела погибших в Иране вернут на Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42На Мальте выбрали нового премьер-министра
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
Лента новостейМолния