Встреча Хаджимбы с Нургалиевым до сих пор не состоялась

По словам Аршбы, пока неизвестно, успеют ли политики встретиться в субботу. Ранее представители команды Хаджимбы призвали его сторонников, ожидавших результатов встречи, расходиться по домам.

В пятницу верховный суд Абхазии отменил итоги сентябрьских выборов президента и постановил назначить новые. ЦИК сообщил, что на днях определит дату новых выборов. Предполагается, что до выборов нового президента Хаджимба остается исполняющим обязанности, но оппозиция требует его немедленного ухода. В свою очередь вице-президент Аслан Барциц заявил РИА Новости, что власти Абхазии не согласны с решением суда и намерены их опротестовать.