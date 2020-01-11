Путин поддержал идею проведения в Берлине конференции по Ливии

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия поддерживает инициативу проведения в Берлине международной конференции по Ливии под эгидой ООН, сообщил в субботу президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Мы поддерживаем инициативу федерального канцлера о проведении в Берлине конференции. Некоторые вещи еще надо доработать",- сказал Путин.
По его словам, эта конференции могла бы стать следующим "очень хорошим шагом в правильном направлении с целью предотвращения негативных явлений". "Мы могли бы положить начало постепенному мирному урегулированию конфликта",- добавил президент.