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Роухани пообещал отдать под суд виновных в крушении украинского Boeing
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РИА Новости

Роухани пообещал отдать под суд виновных в крушении украинского Boeing

20:57 11.01.2020 (обновлено: 20:59 11.01.2020)
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© REUTERSНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© REUTERS
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что все причастные к уничтожению украинского лайнера предстанут перед судебными властями Ирана.
"Человеческая ошибка привела к этой авиакатастрофе, и люди, причастные к инциденту, будут переданы в судебные органы", - говорится в заявлении на сайте иранского президента.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
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Роухани добавил, что иранская судебная система в скором времени начнет принимать меры по этому вопросу.
Телефонный разговор состоялся после того, как военные Ирана признали, что непреднамеренно сбили украинский самолёт, приняв его за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Хасан РоуханиМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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