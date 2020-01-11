Авиаведомство ЕС порекомендовало отказаться от полетов над Ираном

В пятницу EASA рекомендовала не совершать полеты над Ираном на высоте менее 25 тысяч футов (7620 метров). Теперь агентство сообщает, что в координации с Еврокомиссией вновь оценило риск для коммерческих полётов над Ираном в связи с известиями о том, что самолет был сбит иранской ракетой.

"На основании всей имеющейся информации рекомендация в нынешних условиях безопасности заключается в том, что, в качестве меры предосторожности, следует избегать полётов над Ираном на всех высотах до дальнейшего уведомления", - сообщили в EASA.

Рекомендация избегать полётов над Ираком на всех высотах также сохраняется, свидетельствует информация агентства.

EASA отмечает, что ситуация развивается "очень динамично", поэтому новая ее оценка будет проведена уже в начале следующей недели.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.