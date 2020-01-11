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Хаджимба намерен участвовать в перевыборах президента Абхазии
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РИА Новости

Хаджимба намерен участвовать в перевыборах президента Абхазии

20:34 11.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 11 янв – РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба будет принимать участие в перевыборах в случае их назначения ЦИКом, заявил сторонникам Хабжимбы бывший вице-президент Виталий Габния.
Хаджимба ожидает встречи с заместителем секретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым, и до этого момента отказывается встречаться со своими сторонниками. Вместо себя он делегировал своего бывшего (2014-2018) вице-президента Габнию, а также нынешнего вице-президента Аслана Барцица.
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"Президент готов идти на новые выборы, если они будут назначены", - заявил Габния сторонникам Хаджимбы, собравшимся в филармонии Сухума. В то же время Барциц заверил собравшихся, что команда президента попытается опротестовать решение Верховного совета Абхазии об отмене итогов выборов, состоявшихся в сентябре 2019 года.

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