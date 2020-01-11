Хаджимба намерен участвовать в перевыборах президента Абхазии

Хаджимба ожидает встречи с заместителем секретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым, и до этого момента отказывается встречаться со своими сторонниками. Вместо себя он делегировал своего бывшего (2014-2018) вице-президента Габнию, а также нынешнего вице-президента Аслана Барцица.

"Президент готов идти на новые выборы, если они будут назначены", - заявил Габния сторонникам Хаджимбы, собравшимся в филармонии Сухума. В то же время Барциц заверил собравшихся, что команда президента попытается опротестовать решение Верховного совета Абхазии об отмене итогов выборов, состоявшихся в сентябре 2019 года.