ПНС Ливии поставило условие для достижения перемирия в стране

РИМ, 11 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Власти Триполи приветствуют мирные инициативы по превращению огня в Власти Триполи приветствуют мирные инициативы по превращению огня в Ливии , но ставят условием отвод подразделений Ливийской национальной армии, заявил глава Правительства национального согласия Файез Саррадж

"Мы с удовольствием приветствуем инициативы России и Турции по прекращению огня. С условием, что произойдёт отвод противоположной стороны, которая проводит наступление. Но эта сторона, кажется, не проявляет к этому готовности, потому что имеет другой modus operandi (образ действия - ред)", - заявил он на пресс-конференции в Риме по итогам встречи с премьером Италии Джузеппе Конте

По словам Сарраджа, власти западной части Ливии рассчитывают, что проведение мирной конференции в Берлине "положит конец наступлению ЛНА Хафтара, которое сопровождается поступлением вооружения и военной поддержкой третьих стран". Вместе с тем, подчеркнул глава ПНС, противоборствующая ему стороны приняла участие в мирных конференциях в Париже, Палермо и Абу-Даби только "чтобы заработать время", тогда как "желает только воспрепятствовать политическому процессу".

В свою очередь, премьер-министр Конте заверил, что Италия продолжит работать над достижением режима прекращения огня в Ливии.

"Мы крайне обеспокоены эскалацией на ливийской территории. Эта страна стала пороховой бочкой, чьи отголоски ощущаются на всём регионе Средиземноморья. Мы должны полностью остановить внутренний конфликт и внешние вмешательства", - сказал Конте.

Он также объявил, что в понедельник и вторник совершит визит в Турцию и Египет. Кроме того, у итальянского лидера запланированы телефонные переговоры с руководителями различных стран, вовлеченных в ситуацию в Ливии.

"Мы продолжим наши действия по организации Берлинской конференции и полному вовлечению в переговоры по достижению политического решения. Мы как правительство интенсивно работаем для достижения немедленного прекращения огня и перевода конфликта в политическое русло", - заявил премьер Италии.

Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января и немедленно сесть за стол переговоров.

В четверг триполийское Правительство национального согласия Ливии заявило, что высоко ценит и приветствует усилия России и Турции, направленные на поиск решения конфликта в стране.

После этого командование ЛНА распространило заявление, в котором говорится, что ЛНА приветствует инициативу РФ и Турции по перемирию в Ливии, однако продолжит бои за Триполи. В заявлении отмечается, что "усилия вооруженных сил в войне с террористическими группировками будут продолжены".