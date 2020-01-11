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ПНС Ливии поставило условие для достижения перемирия в стране
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РИА Новости

ПНС Ливии поставило условие для достижения перемирия в стране

20:31 11.01.2020 (обновлено: 21:21 11.01.2020)
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© Фото : Виталий ЗайцевГлава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
РИМ, 11 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Власти Триполи приветствуют мирные инициативы по превращению огня в Ливии, но ставят условием отвод подразделений Ливийской национальной армии, заявил глава Правительства национального согласия Файез Саррадж.
"Мы с удовольствием приветствуем инициативы России и Турции по прекращению огня. С условием, что произойдёт отвод противоположной стороны, которая проводит наступление. Но эта сторона, кажется, не проявляет к этому готовности, потому что имеет другой modus operandi (образ действия - ред)", - заявил он на пресс-конференции в Риме по итогам встречи с премьером Италии Джузеппе Конте.
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Меркель надеется на успех перемирия в Ливии
По словам Сарраджа, власти западной части Ливии рассчитывают, что проведение мирной конференции в Берлине "положит конец наступлению ЛНА Хафтара, которое сопровождается поступлением вооружения и военной поддержкой третьих стран". Вместе с тем, подчеркнул глава ПНС, противоборствующая ему стороны приняла участие в мирных конференциях в Париже, Палермо и Абу-Даби только "чтобы заработать время", тогда как "желает только воспрепятствовать политическому процессу".
В свою очередь, премьер-министр Конте заверил, что Италия продолжит работать над достижением режима прекращения огня в Ливии.
"Мы крайне обеспокоены эскалацией на ливийской территории. Эта страна стала пороховой бочкой, чьи отголоски ощущаются на всём регионе Средиземноморья. Мы должны полностью остановить внутренний конфликт и внешние вмешательства", - сказал Конте.
Он также объявил, что в понедельник и вторник совершит визит в Турцию и Египет. Кроме того, у итальянского лидера запланированы телефонные переговоры с руководителями различных стран, вовлеченных в ситуацию в Ливии.
"Мы продолжим наши действия по организации Берлинской конференции и полному вовлечению в переговоры по достижению политического решения. Мы как правительство интенсивно работаем для достижения немедленного прекращения огня и перевода конфликта в политическое русло", - заявил премьер Италии.
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Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января и немедленно сесть за стол переговоров.
В четверг триполийское Правительство национального согласия Ливии заявило, что высоко ценит и приветствует усилия России и Турции, направленные на поиск решения конфликта в стране.
После этого командование ЛНА распространило заявление, в котором говорится, что ЛНА приветствует инициативу РФ и Турции по перемирию в Ливии, однако продолжит бои за Триполи. В заявлении отмечается, что "усилия вооруженных сил в войне с террористическими группировками будут продолжены".
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
Президент РФ Владимир Путин во время совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции по итогам встречи
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Джузеппе КонтеПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарТриполиЛивияВ мире
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