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2020-01-11T21:39+0300
https://ria.ru/20200111/1563324474.html
Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в авиакатастрофе
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РИА Новости

Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в авиакатастрофе

20:25 11.01.2020 (обновлено: 21:39 11.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Иранский президент Хасан Роухани заверил, что всех причастных к крушению самолета Boeing в Тегеране привлекут к ответственности, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам их разговора.
Кроме того, украинской экспертной группе окажут необходимую поддержку для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях, говорится в сообщении.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Роухани во время разговора выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших.
"Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны", — говорится в сообщении.
"Признание "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь для продолжения расследования без каких-либо задержек и препятствий", — цитирует Зеленского его пресс-служба.
Украинский президент также заявил, что рассчитывает на дальнейшее конструктивное взаимодействие с Ираном в соответствии с нормами международного права.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 17:47
"Цена злодеяний" США. Глава КСИР назвал виновника крушения Boeing
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. У оператора ПВО были проблемы со связью, а на принятие решения об ударе оставалось несколько секунд. Военный сделал неправильный выбор, рассказали иранские власти.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Трагедия произошла после того, как Соединенные Штаты убили в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. В результате атаки погибли еще десять человек. Кроме того, по информации СМИ, США планировали убийство еще одного командира КСИР в Йемене, однако операция провалилась. Тегеран назвал случившееся преступлением и пообещал отомстить. После этого Иран нанес удар по объектам в Ираке, где были расквартированы американские военные.
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Хасан РоуханиМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Люди" два дня кричали что Боинг сам упал и лучше суперджет.
11 января, 20:38
Серж Титявский
1560109
Пока Иран будет наказывать виновных военных, диванные активисты камня на камне не оставят от США.
11 января, 20:37
Серж Титявский
15110004
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