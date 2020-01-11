Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в авиакатастрофе

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Иранский президент Иранский президент Хасан Роухани заверил, что всех причастных к крушению самолета Boeing в Тегеране привлекут к ответственности, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам их разговора.

Кроме того, украинской экспертной группе окажут необходимую поддержку для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях, говорится в сообщении.

Роухани во время разговора выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших.

"Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны", — говорится в сообщении.

"Признание "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь для продолжения расследования без каких-либо задержек и препятствий", — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Украинский президент также заявил, что рассчитывает на дальнейшее конструктивное взаимодействие с Ираном в соответствии с нормами международного права.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. У оператора ПВО были проблемы со связью, а на принятие решения об ударе оставалось несколько секунд. Военный сделал неправильный выбор, рассказали иранские власти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.