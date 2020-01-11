Для выхода сирийцев из Идлиба 13 января откроют три пункта пропуска

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации начнут работать в полдень понедельника, сообщил на брифинге руководитель Три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации начнут работать в полдень понедельника, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков.

"В российский центр по примирению враждующих сторон поступают многочисленные обращения сирийских граждан из контролируемых вооруженными группировками районов Идлибской зоны деэскалации с просьбами вернуться в свои дома, находящиеся на освобождённых от боевиков территориях", - сказал генерал.

"Для организации выхода мирных жителей на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам, с 12.00 13 января начнут функционировать три пункта пропуска – Абу-Эд-Духур, Хабит и Эль-Хадер", - сообщил Боренков.

Там будут места для оказания неотложной медпомощи, питьевая вода, горячее питание, медикаменты и предметы первой необходимости. Также выделят транспорт для доставки граждан в безопасные районы.