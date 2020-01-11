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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-11T20:21+0300
https://ria.ru/20200111/1563324374.html
Для выхода сирийцев из Идлиба 13 января откроют три пункта пропуска
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РИА Новости

Для выхода сирийцев из Идлиба 13 января откроют три пункта пропуска

20:21 11.01.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинМирные жители покидают провинцию Идлиб
Мирные жители покидают провинцию Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации начнут работать в полдень понедельника, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков.
"В российский центр по примирению враждующих сторон поступают многочисленные обращения сирийских граждан из контролируемых вооруженными группировками районов Идлибской зоны деэскалации с просьбами вернуться в свои дома, находящиеся на освобождённых от боевиков территориях", - сказал генерал.
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"Для организации выхода мирных жителей на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам, с 12.00 13 января начнут функционировать три пункта пропуска – Абу-Эд-Духур, Хабит и Эль-Хадер", - сообщил Боренков.
Там будут места для оказания неотложной медпомощи, питьевая вода, горячее питание, медикаменты и предметы первой необходимости. Также выделят транспорт для доставки граждан в безопасные районы.
Жителей оповещают о порядке функционирования пунктов пропуска при помощи смс, листовок, теле- и радиовещания.
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