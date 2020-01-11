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Зеленский ждет от Ирана взаимодействия в расследовании авиакатастрофы
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РИА Новости

Зеленский ждет от Ирана взаимодействия в расследовании авиакатастрофы

20:16 11.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Роухани выразил надежду на полное техническое и юридическое взаимодействие с Тегераном по расследованию авиакатастрофы Boeing.
"Говорил с Роухани. Признание сбивания нашего самолета - шаг в нужном направлении. Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их на Украину. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Ждем полного юридического и технического взаимодействия в дальнейшем", - написал Зеленский в микроблоге Twitter в субботу.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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"Цена злодеяний" США. Глава КСИР назвал виновника крушения Boeing
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Хасан РоуханиМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
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