Зеленский ждет от Ирана взаимодействия в расследовании авиакатастрофы

КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Роухани выразил надежду на полное техническое и юридическое взаимодействие с Тегераном по расследованию авиакатастрофы Boeing.
"Говорил с Роухани. Признание сбивания нашего самолета - шаг в нужном направлении. Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их на Украину. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Ждем полного юридического и технического взаимодействия в дальнейшем", - написал Зеленский в микроблоге Twitter в субботу.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.