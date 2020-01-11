Зеленский ждет от Ирана взаимодействия в расследовании авиакатастрофы

"Говорил с Роухани. Признание сбивания нашего самолета - шаг в нужном направлении. Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их на Украину. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Ждем полного юридического и технического взаимодействия в дальнейшем", - написал Зеленский в микроблоге Twitter в субботу.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.