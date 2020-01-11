В Тегеране считают новые санкции США безрезультатными

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

ТЕГЕРАН/МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави решительно осудил новые санкции США против Тегерана, добавив, что они безрезультатны, говорится в его заявлении в официальном Telegram-канале.

"К сожалению, США повторно продолжают вести себя односторонним и незаконным образом", - сказал Мусави, добавив, что санкции не возымеют успеха.

По его словам, Вашингтон игнорирует международные нормы, вводя санкции против промышленности Ирана, тем самым затрагивая жизни миллионов человек.

"Введение санкций является открытым нарушением резолюции СБ ООН 2231", - добавил Мусави, отметив, что ограничительные меры США превратились в проблему международного сообщества.

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Он также отметил, что США будут вынуждены признать провал своей политики в этом направлении.

США в пятницу ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана. Меры стали ответом США на атаку Ирана на американские военные базы в Ираке.