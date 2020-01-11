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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-11T20:10+0300
https://ria.ru/20200111/1563324074.html
В Тегеране считают новые санкции США безрезультатными
https://cdn22.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1036x0_80_0_0_c58d66cfe230fb70b7fe13b3fbd44c46.jpg
РИА Новости

В Тегеране считают новые санкции США безрезультатными

20:10 11.01.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН/МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави решительно осудил новые санкции США против Тегерана, добавив, что они безрезультатны, говорится в его заявлении в официальном Telegram-канале.
"К сожалению, США повторно продолжают вести себя односторонним и незаконным образом", - сказал Мусави, добавив, что санкции не возымеют успеха.
По его словам, Вашингтон игнорирует международные нормы, вводя санкции против промышленности Ирана, тем самым затрагивая жизни миллионов человек.
"Введение санкций является открытым нарушением резолюции СБ ООН 2231", - добавил Мусави, отметив, что ограничительные меры США превратились в проблему международного сообщества.
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Он также отметил, что США будут вынуждены признать провал своей политики в этом направлении.
США в пятницу ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана. Меры стали ответом США на атаку Ирана на американские военные базы в Ираке.
Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал.
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Конфликт США и ИранаМИД ИранаИранСШАВ мире
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