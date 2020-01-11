Около 200 террористов атаковали позиции сирийских военных

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Боевики атаковали правительственные войска Сирии в направлении населенного пункта Джарджаназ, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Нападение произошло накануне утром. В атаке приняли участие боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* из района Телль-Минис.
"В нападении участвовали до 200 боевиков и 30 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Точечным огнем из танков и артиллерии сирийских правительственных сил атака была отбита, боевики отошли в исходное положение", — сказал он.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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