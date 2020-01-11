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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-11T21:22+0300
https://ria.ru/20200111/1563323959.html
Около 200 террористов атаковали позиции сирийских военных
https://cdn21.img.ria.ru/images/155670/89/1556708906_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_605224c9e396af0e29a3164b2d3fcc37.jpg
РИА Новости

Около 200 террористов атаковали позиции сирийских военных

20:06 11.01.2020 (обновлено: 21:22 11.01.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий правительственной армии Сирии
Военнослужащий правительственной армии Сирии
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Боевики атаковали правительственные войска Сирии в направлении населенного пункта Джарджаназ, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Нападение произошло накануне утром. В атаке приняли участие боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* из района Телль-Минис.
"В нападении участвовали до 200 боевиков и 30 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Точечным огнем из танков и артиллерии сирийских правительственных сил атака была отбита, боевики отошли в исходное положение", — сказал он.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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