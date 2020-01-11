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СК начал проверку после гибели двух детей в Подмосковье
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РИА Новости

СК начал проверку после гибели двух детей в Подмосковье

19:43 11.01.2020 (обновлено: 23:41 11.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели двух маленьких мальчиков, провалившихся под лед в Подольске, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что двое маленьких детей погибли, провалившись под лед в пруду на территории частного жилого дома в подмосковном Подольске.
"Проводится проверка по факту смерти двух мальчиков пяти и восьми лет в результате утопления в искусственном пруду", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, дети вместе с мамой были в гостях у родственников. Они провалились под лед во время прогулки по территории частного дома.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, опрашиваются родственники.
Петербург
6 января, 14:57
В Петербурге прохожие вытащили двух провалившихся под лед детей
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Следственный комитет РФМосковская областьПодольскПроисшествия
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