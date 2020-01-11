СК начал проверку после гибели двух детей в Подмосковье

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели двух маленьких мальчиков, провалившихся под лед в Подольске, сообщает ГСУ СК по Следователи проводят проверку после гибели двух маленьких мальчиков, провалившихся под лед в Подольске, сообщает ГСУ СК по Московской области

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что двое маленьких детей погибли, провалившись под лед в пруду на территории частного жилого дома в подмосковном Подольске.

"Проводится проверка по факту смерти двух мальчиков пяти и восьми лет в результате утопления в искусственном пруду", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, дети вместе с мамой были в гостях у родственников. Они провалились под лед во время прогулки по территории частного дома.