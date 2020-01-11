Израиль выразил соболезнования по поводу кончины султана Омана

"Я выражаю соболезнования народу Омана и разделяю его скорбь в связи с кончиной султана Кабуса бен Саида... Он был великим лидером, который неустанно трудился над укреплением мира и стабильности на Ближнем Востоке. Под его руководством Оман стал ключевой, прогрессивной страной", - говорится в заявлении израильского премьер-министра, распространённом его канцелярией.

Нетаньяху также напомнил, что около года назад он в статусе действующего премьера посетил Оман по приглашению султана и провел с ним первую с 1996 года встречу на высшем уровне.

"Около года назад он пригласил меня и мою жену на невероятно важную встречу, в ходе которой предложил свою помощь в содействии миру и стабильности в регионе", - сказано в заявлении Нетаньяху.

Израильский премьер также поздравил Хейсама бен Тарика, приветствовав преемственность курса внешней политики, заявленную новым лидером страны.

Соболезнования в связи с кончиной монарха выразил также министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

"Я разделяю скорбь народа Омана в связи с кончиной его превосходительства султана Кабуса бен Саида... Султан был смелым лидером и миротворцем, который много сделал для своей страны, а также для безопасности и стабильности всего региона", - написал глава израильского МИД в своём Twitter.