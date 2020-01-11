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Израиль выразил соболезнования по поводу кончины султана Омана
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РИА Новости

Израиль выразил соболезнования по поводу кончины султана Омана

19:40 11.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с кончиной султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида.
"Я выражаю соболезнования народу Омана и разделяю его скорбь в связи с кончиной султана Кабуса бен Саида... Он был великим лидером, который неустанно трудился над укреплением мира и стабильности на Ближнем Востоке. Под его руководством Оман стал ключевой, прогрессивной страной", - говорится в заявлении израильского премьер-министра, распространённом его канцелярией.
Нетаньяху также напомнил, что около года назад он в статусе действующего премьера посетил Оман по приглашению султана и провел с ним первую с 1996 года встречу на высшем уровне.
"Около года назад он пригласил меня и мою жену на невероятно важную встречу, в ходе которой предложил свою помощь в содействии миру и стабильности в регионе", - сказано в заявлении Нетаньяху.
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Израильский премьер также поздравил Хейсама бен Тарика, приветствовав преемственность курса внешней политики, заявленную новым лидером страны.
Соболезнования в связи с кончиной монарха выразил также министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.
"Я разделяю скорбь народа Омана в связи с кончиной его превосходительства султана Кабуса бен Саида... Султан был смелым лидером и миротворцем, который много сделал для своей страны, а также для безопасности и стабильности всего региона", - написал глава израильского МИД в своём Twitter.
Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного монарха, бывший министр наследия и культуры, 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Сауд.
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Кабус бен СаидБиньямин НетаньяхуОманИзраильВ мире
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