Путин рассказал о путях нормализации ситуации на Ближнем Востоке

"Мы рассчитываем, что нам совместными общими усилиями - мы для этого и собираемся, в том числе и сегодня, мы с госпожой федеральным канцлером встретились в Москве, чтобы обсудить наши совместные шаги и предотвратить такое неблагоприятное развитие событий", - сказал Путин, отвечая на вопрос о путях нормализации ситуации на Ближнем Востоке.