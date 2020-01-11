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Путин рассказал о путях нормализации ситуации на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Путин рассказал о путях нормализации ситуации на Ближнем Востоке

19:38 11.01.2020
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает, что совместными усилиями удастся избежать негативных событий на Ближнем Востоке, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Мы рассчитываем, что нам совместными общими усилиями - мы для этого и собираемся, в том числе и сегодня, мы с госпожой федеральным канцлером встретились в Москве, чтобы обсудить наши совместные шаги и предотвратить такое неблагоприятное развитие событий", - сказал Путин, отвечая на вопрос о путях нормализации ситуации на Ближнем Востоке.
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