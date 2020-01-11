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Власти Ирана призвали к расследованию уничтожения украинского Boeing
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РИА Новости

Власти Ирана призвали к расследованию уничтожения украинского Boeing

19:37 11.01.2020
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© REUTERSНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© REUTERS
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири и председатель парламента Ирана Али Лариджани призвали провести серьезное и прозрачное расследование трагедии с украинским самолетом, который был по ошибке сбит иранской ПВО.
"Авиакатастрофа украинского самолета из-за человеческой ошибки – это серьезная и национальная катастрофа. Необходимо провести серьезное и прозрачное расследование причин этой разрушительной ошибки", - написал Джахангири в Twitter.
Он также предложил поставить себя на место семей погибших и граждан Ирана, чтобы прочувствовать масштаб трагедии.
Председатель парламента Ирана Али Лариджани выразил свои соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе и призвал к ее расследованию.
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"Соответствующие ведомства должны расследовать причины этого ужасного инцидента. Также необходимо обнародовать результаты этой проверки", - говорится в заявлении Лариджани на его официальном сайте.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
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Крушение украинского самолета в ИранеЭсхак ДжахангириАли ЛариджаниМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийИранВ мире
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