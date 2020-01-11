Власти Ирана призвали к расследованию уничтожения украинского Boeing

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Вице-президент Ирана Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири и председатель парламента Ирана Али Лариджани призвали провести серьезное и прозрачное расследование трагедии с украинским самолетом, который был по ошибке сбит иранской ПВО.

"Авиакатастрофа украинского самолета из-за человеческой ошибки – это серьезная и национальная катастрофа. Необходимо провести серьезное и прозрачное расследование причин этой разрушительной ошибки", - написал Джахангири в Twitter.

Он также предложил поставить себя на место семей погибших и граждан Ирана, чтобы прочувствовать масштаб трагедии.

Председатель парламента Ирана Али Лариджани выразил свои соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе и призвал к ее расследованию.

"Соответствующие ведомства должны расследовать причины этого ужасного инцидента. Также необходимо обнародовать результаты этой проверки", - говорится в заявлении Лариджани на его официальном сайте.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.