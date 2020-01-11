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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-11T19:33+0300
https://ria.ru/20200111/1563323232.html
Сирийцы должны иметь возможность определять свое будущее, заявил Путин
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РИА Новости

Сирийцы должны иметь возможность определять свое будущее, заявил Путин

19:33 11.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сирийцы должны иметь возможность свободно и самостоятельно определять будущее своей страны.
"Главное, чтобы у сирийского народа была возможность свободно и самостоятельно определять свое будущее, будущее своей страны", - сказал он в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
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Путин проинформировал Меркель об итогах своей поездки в Дамаск
При этом Путин отметил, что как раз такой подход лежит в основе создания конституционного комитета.
"Комитет уже провел два заседания в Женеве и сформировал редакционную комиссию, которая займется разработкой конституционных основ сирийского государства. При этом Россия совместно с турецкой, иранской сторонами продолжит осуществлять в рамках астанинского формата посильную поддержку деятельности этого комитета", - сказал президент.
Переговоры Путина и Меркель начались в 14.30 мск, они длились более 3,5 часа - на час дольше запланированного.
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