Сирийцы должны иметь возможность определять свое будущее, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин заявил, что сирийцы должны иметь возможность свободно и самостоятельно определять будущее своей страны.

"Главное, чтобы у сирийского народа была возможность свободно и самостоятельно определять свое будущее, будущее своей страны", - сказал он в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель

При этом Путин отметил, что как раз такой подход лежит в основе создания конституционного комитета.

"Комитет уже провел два заседания в Женеве и сформировал редакционную комиссию, которая займется разработкой конституционных основ сирийского государства. При этом Россия совместно с турецкой, иранской сторонами продолжит осуществлять в рамках астанинского формата посильную поддержку деятельности этого комитета", - сказал президент.