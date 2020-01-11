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Власти Абхазии сообщили об участии иностранцев в протестах в Сухуме
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РИА Новости

Власти Абхазии сообщили об участии иностранцев в протестах в Сухуме

19:29 11.01.2020 (обновлено: 20:03 11.01.2020)
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкАбхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 11 янв — РИА Новости. Беспорядки 9 января в Сухуме стали первыми в истории Абхазии, в которых приняли участие иностранные граждане, заявил РИА Новости вице-президент Аслан Барциц.
Он отметил, что в Абхазии случаются беспорядки, "но было кое-что новое: впервые участие в них приняли иностранцы, то есть не только граждане Абхазии". По его словам, иностранцы были привлечены одной из оппозиционных политических сил. Из какой страны были эти участники, Барциц говорить отказался.
Вице-президент посетовал, что протестующие не только заняли здание администрации, но и "разгромили его, разломали мебель, навели беспорядок".
Прокуратура города Сухума возбудила уголовное дело из-за погромов.
Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
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Протесты в Абхазии

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания Совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры перевели на усиленный режим. Он пообещал, что в случае необходимости примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
После этого парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть должность. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. За документ проголосовали 19 депутатов, против — четыре. Еще один парламентарий воздержался.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
Вчера, 19:15
Власти Абхазии заявили, что Хаджимба не покинет должность президента
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, состоявшихся осенью 2019 года, и постановил назначить новые выборы. Несогласие оппонентов Хаджимбы с результатами избирательного процесса стало одной из причин беспорядков.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября 2019 года. Победил действующий глава республики Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент Квициния получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги голосования недействительными. Суд 20 сентября отказал Квицинии. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. Оппозиция потребовала назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
Рашид Нургалиев
Вчера, 15:52
Лидер абхазской оппозиции сообщил, что встретился с Нургалиевым
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Акции протеста в СухумеАлхас КвицинияАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
Популярные комментарии
а кто-то сомневался, что протесты не проплаченные ?
11 января, 20:38
Даша Рудник
8420004
" Из какой страны были эти участники, Барциц говорить отказался." А почему отказался, стесняюсь спросить? Что за секретность? Нет, я бы ещё понял, если бы обвинения касались ингосударства.А здесь что ? Кого боится "обидеть"? Туфта всё это в таком случаи.
11 января, 19:36
Никита Ермаков
17010012
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