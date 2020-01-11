Власти Абхазии сообщили об участии иностранцев в протестах в Сухуме

СУХУМ, 11 янв — РИА Новости. Беспорядки 9 января в Сухуме стали первыми в истории Беспорядки 9 января в Сухуме стали первыми в истории Абхазии , в которых приняли участие иностранные граждане, заявил РИА Новости вице-президент Аслан Барциц.

Он отметил, что в Абхазии случаются беспорядки, "но было кое-что новое: впервые участие в них приняли иностранцы, то есть не только граждане Абхазии". По его словам, иностранцы были привлечены одной из оппозиционных политических сил. Из какой страны были эти участники, Барциц говорить отказался.

Вице-президент посетовал, что протестующие не только заняли здание администрации, но и "разгромили его, разломали мебель, навели беспорядок".

Прокуратура города Сухума возбудила уголовное дело из-за погромов.

Протесты в Абхазии

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания Совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры перевели на усиленный режим. Он пообещал, что в случае необходимости примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.

После этого парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть должность. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. За документ проголосовали 19 депутатов, против — четыре. Еще один парламентарий воздержался.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, состоявшихся осенью 2019 года, и постановил назначить новые выборы. Несогласие оппонентов Хаджимбы с результатами избирательного процесса стало одной из причин беспорядков.