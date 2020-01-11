В воскресенье в Москве может выпасть до десяти сантиметров снега

Он подчеркнул, что обычно "если считать очень примерно", то один миллиметр выпавших осадков - это один сантиметр снега.

"Но сегодня снег был очень влажный, так что эта цифра будет меньше, но в целом, можно рассчитывать, что завтра утром высота снежного покрова в столице составит, в зависимости от района 5-10 сантиметров", - сказал Леус.