В воскресенье в Москве может выпасть до десяти сантиметров снега

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. За несколько часов снегопада в субботу в столице выпало 5 миллиметров осадков, к утру воскресенья высота снежного покрова в зависимости от района будет достигать 5-10 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Москве выпало 5 миллиметров осадков на ВДНХ. А по области больше всего выпало в Наро-Фоминске - 16 миллиметров", - сказал Леус.
Он подчеркнул, что обычно "если считать очень примерно", то один миллиметр выпавших осадков - это один сантиметр снега.
"Но сегодня снег был очень влажный, так что эта цифра будет меньше, но в целом, можно рассчитывать, что завтра утром высота снежного покрова в столице составит, в зависимости от района 5-10 сантиметров", - сказал Леус.